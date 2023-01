Dopo anni difficili, Elena Santarelli e il marito Bernardo Corradi tornano mondani in coppia sul red carpet: foto

I due tra gli ospiti del concerto solidale all’Auditorium Conciliazione

Elena Santarelli e Bernardo Corradi sorridono ai fotografi sul red carpet. La showgirl 41enne e il marito, ex calciatore 46enne, tornano mondani in coppia dopo gli anni difficili per la malattia del figlio Jack: i due, innamorati più che mai, non bucano l’importante evento organizzato all’Auditorium Conciliazione di Roma.

Elena, che per l’occasione sceglie un look sobrio e chic, si mette in posa con Bernardo. I due, mano nella mano, non potevano perdere il concerto solidale a sostegno del centro cure palliative pediatriche dell’Ospedale Bambino Gesù, una grande serata di beneficenza il cui ricavato è interamente devoluto a sostegno della Campagna “Mi prendo cura di te”, per la realizzazione del Centro Cure Palliative Pediatriche dell’Ospedale Bambino Gesù.

Sempre sensibile alle tematiche sociali e riguardanti la salute, Elena è contenta di presenziare all’evento insieme a Bernardo. In passato ha affrontato con grande coraggio e determinazione il tumore cerebrale che aveva colpito il figlio Giacomo, 13 anni. Il suo primogenito è guarito dalla malattia nel 2019. La Santarelli sarà per sempre grata ai medici che si sono presi cura del ragazzo. Mamma anche di Greta, 6 anni, insieme al marito è sempre in prima linea per promuovere iniziative solidali a sostegno dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma. E anche questa volta non poteva mancare.

La serata, presentata da Eleonora Daniele, accoglie sul palco Giorgia, Fiorello e per la prima volta ospite della Fondazione la special guest Laura Pausini. Tantissimi i campioni dello sport che hanno scelto di partecipare, tra i quali Federica Pellegrini col marito Matteo Giunta, Marcell Jacobs, campione olimpico dei 100 metri e della staffetta 4x100 ai Giochi di Tokyo, Bebe Vio, oro a Rio 2016 e a Tokyo 2020 nel fioretto individuale paralimpico, campionessa mondiale ed europea in carica.