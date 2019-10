Elena Santarelli presenta il suo libro a Milano. Alla Rizzoli Galleria parla di “Una mamma lo sa”. Con lei ci sono anche Stefano Peccatori e l’amico Gabriele Parpiglia. Elena con questo suo scritto vuole aiutare altre mamme come lei, desidera sostenere l’associazione Heal: l’intero ricavato delle vendite andrà alla Onlus. La platea è affollatissima: tutte le amiche vip sostengono la bionda, sono lì alla presentazione per lei.

La bella 38enne racconta la lotta contro il cancro del figlio Giacomo, dalla diagnosi alla remissione, svela come una situazione che l’ha devastata possa cambiarti e renderti anche più forte e consapevole. Il pubblico mentre presenta il suo libro la ascolta in silenzio, la applaude. Elena Santarelli è emozionata, fiera, commossa, sorridente. E’ circondata da persone che le vogliono bene, che capiscono quanto sia importante non smettere mai di sperare, pure nelle situazioni più disperate.

VIDEO

Elena Santarelli presenta il suo libro. In libreria a Milano ci sono, tra le tante persone sedute, Melissa Satta, Cecilia Capriotti, la cognata Cristiana Corradi, Ludovica Sauer, la moglie di Alessandro Cattelan, Alessandra Grillo, Michela Coppa, Domenico Zambelli, Silvia Slitti, solo per citare alcune delle amiche della showgirl.

“Tu sei meravigliosa amica mia!”, le fanno sapere in coro. Lo scrivono anche sul social, postando nelle IG Stories alcuni momenti della presentazione del libro. Poi aggiungono orgogliose: “Tutte per te!”. Non l’avrebbero mai e poi mai lasciata sola.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/10/2019.