Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti sfuggono al gelo volando alle Maldive con tutta la famiglia allargata: le foto

Per la ballerina 46enne e l’ex calciatore 42enne una vacanza con i figli da sogno

L’étoile si diverte tantissimo tra bagni, snorkelling e serate romantiche

Il freddo è arrivato con largo anticipo in Italia e non solo. Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti sfuggono al gelo volando alle Maldive con tutta la famiglia allargata. La 46enne e il marito 42enne si divertono insieme ai loro due figli Julia, 13 anni il prossimo 24 gennaio, e Gabriel, che compirà 10 anni il 3 gennaio. Non solo, con loro c’è anche Ginevra Vittoria, la figlia che l’ex calciatore ha avuto dall’ex compagna Jessica Gasparin nel 2008. Negli scatti condivisi su Instagram nelle Stories manca però la maggiore, Lucrezia, nata nel 2006, forse ancora all’estero presa dagli studi.

Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti sfuggono al gelo volando alle Maldive con tutta la famiglia allargata

Sono giorni spensierati, vissuti intensamente nell’isola dell’atollo dell’Oceano Indiano. E’ un viaggio prenatalizio che diverte moltissimo l’étoile e tutto il resto della comitiva. Eleonora si scatena nel resort dotato di ogni confort e lusso. Bagni rigeneranti, snorkelling, serate romantiche, senza mai dimenticare l’allenamento, un po’ di sano yoga al mattino e il relax.

L'étoile fa yoga al mattino presto

La Abbagnato e Balzaretti sono sempre più legati, sono sposati dal 13 giugno 2011. La ballerina quando lo ha conosciuto ha abbracciato con grande calore anche le sue prime figlie.

Tanto sano divertimenti per tutti

Recentemente ha detto in tv, a Verissimo: “E’ difficile crescere due bambine non tue. Le ho cresciute come se fossero mie, con amore immenso. La mamma esiste, ma sono stata io a crescerle, sono due ragazze speciali. Vedo l'amore che c'è tra loro e questa è la cosa più bella. I genitori devono saper lasciar vivere i propri figli e loro sono quattro persone completamente diverse. Io glielo dico sempre alle ragazze, sono state molto fortunate. Mi sono innamorata di Federico e del suo modo di comportarsi con le sue figlie, così piccole. Ho capito sin da subito che questi due gioielli erano fondamentali per lui e io le ho cresciute come se fossero mie”.