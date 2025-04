Cecilia Rodriguez è davvero incinta? Nelle Stories spuntano le immagini di un'ecografia? Nonostante le smentite, il gossip impazza

Il marito Ignazio Moser aveva smentito, adesso, però ci sarebbe l’indizio social

Le voci avevano travolto i social durante la Fashion Week milanese a causa delle sue forme leggermente arrotondate alla sfilata di Laura Biagiotti. Il marito, però, in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, aveva prontamente smentito la cicogna. Cecilia Rodriguez è davvero incinta o no? Nelle IG Stories dell’argentina spuntano le immagini che mostrano un qualcosa di sospetto, che confermerebbe la gestazione: sembrerebbe un’ecografia…

L’influencer e modella 35enne parrebbe non aver fatto caso al piccolo particolare che riporta in auge le voci di gravidanza. Nel riprendersi, involontariamente, ha mostrato il frigo della sua bella cucina, una calamita attaccata sopra sembrerebbe reggere le classiche ecografie che immortalano la dolce attesa, quelle che tutti i futuri genitori mostrano orgogliose ad amici e parenti e conservano per sempre. Sarà così?

Il 15 dicembre scorso Chechu aveva mostrato, sempre nelle Stories, il braccialetto ospedaliero al polso con sopra il suo nome e quello del consorte, Ignazio Moser. A tutti era parso chiaro che i due fossero andati in una clinica per un percorso di fecondazione assistita. I due non hanno mai confermato. Questo, però, aveva portato a dare quasi per certa la cicogna a marzo. Solo Nacho aveva freddato tutti con le sue dichiarazioni.

Al quotidiano sportivo il 32enne aveva detto: “La mia paternità dovrà ancora aspettare. E’ cosa pubblica che Cecilia e io ci stiamo provando da anni, è qualcosa che desideriamo tanto. Purtroppo stiamo facendo fatica a raggiungere il risultato: è un tema per noi molto delicato”. Adesso cambia nuovamente ogni cosa.