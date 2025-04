Elisabetta Canalis è tornata single: per i settimanali rosa è certo, e spunta l'ipotesi di un tradimento di Georgian, ecco cosa sappiamo

La 46enne è a Milano per girare uno spot e non commenta i rumor di addio

Anche il campione di kickboxing 31enne rimane in rigoroso silenzio

Nonostante lui si sia trasferito a Los Angeles per lei, sarebbe finita. I gossip impazzano: Elisabetta Canalis sarebbe tornata single. Per i settimanali rosa è certo che la 46enne e Georgian Cimpeanu, 31 anni, si siano lasciati. Spunta anche l’ipotesi di un possibile tradimento del campione di kickboxing e personal trainer. L’ex velina, a Milano per girare uno spot, non commenta, pure lo sportivo, che sarebbe negli Usa, stando alle sue Stories, rimane in rigoroso silenzio sulla questione.

Erano uniti dal 2023, tutto pareva funzionare, adesso sono nella bufera. Chi scrive: “Fonti vicine alla ex coppia ci garantiscono che la storia tra Elisabetta e Georgian è finita per motivi legati alla relazione, non ci sono di mezzo terzi incomodi”.

Di tutt’altra opinione è, invece, DiPiùTv, che invece fa sapere: “Elisabetta si è allontanata da Georgian dopo avere scoperto alcuni messaggi compromettenti sul suo cellulare scritti da un’altra donna che lui allena come personal trainer…”. Il rotocalco suppone che la signorina in questione sia Jessica Michel Serfaty, "famosa per essere stata legata a Leonardo Maria Del Vecchio… con cui si stava per sposare due anni fa".

Nessuno conosce quale sia la verità. La Canalis, solitamente molto riservata nelle questioni di cuore, è probabile che manterrà il riserbo sulla questione. Forse la differenza d'età, se la rottura fosse reale, avrà avuto un peso, chissà...