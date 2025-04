Gli ex Stefano De Martino ed Emma in tv insieme, lei smentisce ritorno di fiamma e assicura: ''Meglio come amico che come fidanzato''

La cantante non si trattiene durante la scenetta a STEP con Vincenzo De Lucia nei panni di Maria Di Filippi

Nell’ultima puntata di Stasera Tutto E’ Possibile si evoca C’è Posta Per Te. Vincenzo De Lucia, nei panni irresistibili di Maria De Filippi, mette gli ex Stefano De Martino, conduttore del programma di Rai2, ed Emma Marrone, sua ospite, insieme, uno davanti all’altro, separati dalla classica ‘busta’, in tv. Lei non perde tempo: smentisce il possibile ritorno di fiamma col napoletano. La cantante, ironica, assicura: “Meglio come amico che come fidanzato”.

“Chi ti manda a chiamare è una persona che è una nostra conoscenza in comune, una persona che ha intrecciato la tua vita più o meno da 15 anni, tra trasmissioni televisive, amore, amicizia e una stima professionale reciproca - dice De Lucia/Maria al presentatore 35enne - Chi ti manda a chiamare vuole restituirti qualcosa di molto personale. Lei ha pensato tante volte di venire a casa tua, però per discrezione non l’ha fatto, perché aspettava sempre che tu fossi single… Son passati 15 anni e non è ancora successo. Quindi ha chiesto aiuto a me”.

“Si tratta di un paio di calzini che hai lasciato nel camerino di Amici nel 2009 dopo una lunghissima sessione di ballo”, prosegue il comico. “Li poteva anche buttare”, scherza Stefano. L’inusuale Maria chiede al napoletano di rimanere in silenzio ed esorta Emma: “Cosa vuoi dirgli? Poi tu Stefano puoi decidere di aprire la busta…”.

La 40enne ride di gusto, anche De Martino è divertito. “L’unica cosa che torna è un paio di calzini. Vogliamo far stare sereni tutti: non c’è nessun ritorno di altre cose, tipo fiamma, amore. No, solo un paio di calzini - sottolinea Emma - Ragazzi, ve lo posso assicurare, Stefano è molto meglio come amico che come fidanzato!”.

Alla fine la 40enne e il 35enne si abbracciano: si vogliono un gran bene

Il presentatore ride e annuisce con la testa. La sua fama da ‘playboy’ ormai lo accompagna, ne è consapevole. Si rivolge agli altri ospiti e aggiunge: “Ci sono persone sedute sul divano che possono confermare”. Francesco Paolantoni ribatte: “Io non lo so perché non sono mai stato il suo fidanzato”. La Marrone tira la sua frecciatina: “Non ti sei perso niente”. Il siparietto di conclude con Emma che chiosa: “I panni sporchi si lavano in casa”, facendo riferimento ai famosi calzini. De Martino apre la busta e i due si abbracciano: si vogliono un gran bene.