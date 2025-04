Nel divorzio tra Totti e Ilary è arrivata la resa dei conti: le accuse di tradimento sbarcano in tribunale con testimoni scottanti

Cristiano Iovino in aula ha confermato la relazione con la Blasi, iniziata sui social a fine 2020 e proseguita nel 2021

La difesa dell’ex Capitano della Roma sarebbe granitica: lui con Noemi Bocchi da inizio 2022. Ma…

Francesco cammina nel parco con cane al guinzaglio insieme alla sua nuova compagna 36enne. Sta andando dal parrucchiere con lei, prima di volare in Russia con il figlio Cristian. Sorride spensierato. Nel divorzio tra Totti e Ilary, del resto, è arrivata la resa dei conti. Le accuse di tradimento sbarcano in tribunale con testimoni scottanti. E, come sottolinea Chi, che dedica al 48enne e Noemi Bocchi la cover del settimanale, il primo round è tutto a favore dell’ex Capitano giallorosso.

Lo sportivo e la Blasi hanno scelto di farsi causa per la separazione con addebito. In ballo, oltre all’orgoglio di stabilire chi ha tradito per prima, c’è anche la questione mantenimento. Totti, che all’ex moglie versa 12.500 euro al mese e copre il 75% delle spese scolastiche, desidererebbe fosse abbassato. Ilary il contrario.

A far pendere l’ago della bilancia dalla parte di Totti adesso sarebbe Cristiano Iovino. “Il personal trainer, infatti, ha appena testimoniato di aver avuto una relazione con Ilary, iniziata con una conoscenza sui social alla fine del 2020 e proseguita nel 2021 in maniera segreta, con incontri favoriti dalla miglior amica di Ilary, Alessia Solidani”, sottolinea il giornale. E aggiunge: "Totti, secondo la sua linea difensiva, si sarebbe legato a Noemi Bocchi solo dopo aver scoperto - attraverso il telefono di Ilary - che sua moglie si vedeva con Iovino”. La relazione con Noemi sarebbe iniziata, quindi, i primi mesi del 2022.

Cristiano Iovino in aula ha confermato la relazione con la Blasi, iniziata sui social a fine 2020 e proseguita nel 2021. La difesa dell’ex Capitano della Roma sarebbe granitica: lui con Noemi Bocchi da inizio 2022. Ma…

Chi parla di una “difesa granitica”, però sottolinea anche: “Ma, se si dimostrasse che Totti e Noe mi si frequentavano già prima, a prescindere da quello che può aver fatto la Blasi, cambierebbe tutto. La versione dei fatti emersa finora in tribunale, inoltre, implica che Totti nei vent’anni di matrimonio non abbia mai tradito Ilary. Nessuna presunta amante ha mai confermato”. Solo due donne hanno detto di essergli state ‘vicine': Flavia Vento e Marialuisa Jacobelli, episodi avvenuti uno prima e l’altro dopo la fine delle nozze con la Blasi. E se anche questo mutasse con sviluppi inaspettati? Non rimane che attendere la prossima udienza. Potrebbero esserci ulteriori sorprese.