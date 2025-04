''Pace fatta'': Micol Olivieri e Niccolò Centioni de 'I Cesaroni' fanno pace al funerale di Antonello Fassari dopo anni gelo

I due si ritrovano per dare l’ultimo saluto all’attore 72enne e depongono le armi

Rudi Cesaroni e Alice Cudicini depongono finalmente le armi. Micol Olivieri e Niccolò Centioni de I Cesaroni fanno pace al funerale di Antonello Fassari dopo anni gelo. “Pace fatta”, scrivono sul social, postando una foto che li ritrae entrambi a Roma, a Piazza del Popolo. Dimenticano gli screzi passati, uniti nel dolore per la perdita dell’attore scomparso a soli 72 anni dopo una lunga malattia. Anche lui un pilastro della serie tv che sta, ironia della sorte, per tornare. Era l’indimenticabile ‘zio Cesare’.

In passato sono volati gli stracci tra Niccolò e Micol. Centioni aveva accusato la Olivieri di essere scomparsa dai suoi radar: "Da quando è rimasta incinta, non l'ho più sentita. Non so neppure se sia viva o morta. Non mi ha invitato al matrimonio".

Sempre lui l’aveva colpevolizzata per la breve esperienza a Pechino Express nel 2013. "Se avessi partecipato con il mio cane, avrei vinto. Micol mi ha messo addosso una tristezza…E’ stato come avere un telefono senza batteria che si sta per spegnere”, era sbottato. Pure Micol gli aveva puntato il dito contro: “Non lo rifarei con lui perché non siamo abbastanza equilibrati, anche se siamo adatti a lavorare assieme. Lui si appoggia molto su di me, l'ho sempre protetto e forse in questo caso a lui serviva una persona che non lo conoscesse e che di conseguenza lo spronasse un po’".

Il botta e risposta era proseguito. Centioni aveva replicato: "Anche io non rifarei Pechino Express con Micol. Non sono ingenuo e nemmeno infantile. Appena avevo un momento di stanchezza, lei era pronta a riprendermi e sgridarmi. Ci sono abituato, non capisce che non sono stupido".

La cerimonia funebre sancisce la fine delle ostilità tra i due. Oltre al post, anche La Volta Buona li sorprende vicini. All’inviato del programma Rai, Niccolò di Fassari dice: “E’ stata una persona meravigliosa che ricorderemo sempre con tantissimo affetto”. “Abbiamo iniziato a lavora sul set che non avevamo neanche tredici anni, quindi siamo cresciuti con i suoi racconti”, gli fa eco Micol.