Santiago De Martino compie 12 anni e Belen Rodriguez organizza una cena casalinga con 4 torte diverse: guarda

Il primogenito della showgirl argentina ha spento le candeline in famiglia

Eccolo a Milano con i nonni, la mamma e la sorellina Luna Marì

Santiago De Martino ha compiuto 12 anni. Il tempo vola per Belen Rodriguez che si emoziona a veder crescere il bimbo avuto da Stefano De Martino. E' un giorno speciale per l'argentina che prima scrive parole dolcissime per il figlio e poi gli organizza una festa in famiglia.

Santiago De Martino suona con nonno Gustavo nel giorno del suo compleanno

Accanto a delle dolcissime foto di Santiago da bambino Belen ha scritto: "12 anni amore mio, come vola il tempo. Volevo sapessi che sono tanto ma tanto fiera di te, sei un ragazzo in gamba, con un cuore e una sensibilità gigantesca, sei divertente, sei curioso, sei romantico, sei entusiasta, sei leale, sei carismatico, sei creativo, e tutto il mio mondo è dentro i tuoi occhi. Te amo Santi, grazie per avermi resa mamma per la prima volta. Feliz cumpleaños". La sera si festeggia a casa a Milano: ci sono i nonni materni Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez e la sorellina Luna Marì, nata dalla relazione della Rodriguez con Antonino Spinalbese.

Quattro torte per festeggiare i 12 anni di Santiago

Santi suona con il nonno che indossa ancora i guanti dopo l'incidente in cui ha riportato diverse ustioni. E' felice ed emozionato mentre soffia le candeline su quattro tortine diverse: mamma Belen gli ha fatto trovare i suoi dolci preferiti. Unico assente Stefano De Martino che è a Roma, ma in diretta dagli studi di 'Affari tuoi' ricorda ad un concorrente che il 9 Aprile è un giorno speciale ''perché è nato mio figlio''.