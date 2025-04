''Si chiama Matilde Giunta Pellegrini'': Federica Pellegrini rivela che la figlia ha il doppio cognome e parla della cicogna bis

Sulla piccola ammette: “So che convivere con questo cognome non sarà facile”

La sportiva 36enne ha tanti progetti in cantiere, compreso un nuovo programma tv

Federica Pellegrini non parla solo di sport sulle pagine de La Repubblica. La 36enne rivela che la figlia ha il doppio cognome. “Si chiama Matilde Giunta Pellegrini”, sottolinea. La campionessa olimpica, sposata con Matteo Giunta, parla anche di un’eventuale cicogna bis e chiarisce una volta per tutte

Quando le si domanda dei suoi progetti futuri legati al nuoto, la Divina dice: “L'Academy avviata tre anni fa a Livigno con mio marito, Matteo Giunta, rimane la più importante. Ma ho anche mille altri progetti. Un programma tv di cui però non posso parlare, è una prima edizione. E un libro a metà tra manuale e biografia”.

A una nuova gravidanza, però, non pensa affatto. La Pellegrini spiega: “Per adesso non ci penso minimamente. Tutte le illazioni sulle mie presunte pance sono false. E poi prima fatemi uscire dal tunnel: Matilde è già bella tosta, molto più di me, caratterialmente è parecchio forte e questo non mi dispiace, ma richiede molte energie”. E sulla bimba nata il 3 gennaio 2024 aggiunge: “Le piace l'acqua. Da qui a fare la nuotatrice ce ne passa, anche se ne sarei contenta. Ma so che convivere con questo nome non sarà semplice. Matilde Giunta Pellegrini, ha il doppio cognome”.

Federica parla anche del suo percorso a Ballando con le Stelle: “Bellissima esperienza, mi dispiace averla fatta un po' a intermittenza, con tre partner cambiati in corsa. Comunque: la parte più difficile è stata far uscire quello che sentivo, far parlare il mio corpo rispetto alle emozioni dentro. Complicato perché abbiamo degli schemi motori molto legati a quello che abbiamo fatto per tutta la vita. Se tu mi buttassi in acqua e mi dicessi di esprimere rabbia o passione, io lo potrei fare. Ballando, è completamente un'altra cosa”.

Ha ricevuto anche tante critiche. Federica lo svela: “Dal vivo, tanti complimenti. Sui social è stato terribile, le tifoserie mi hanno massacrato, critiche anche molto pesanti sulla fisicità, commenti duri e aggressivi. Confesso che mi sono chiesta se ne valesse la pena, mi hanno fatto anche dubitare di me, a tratti, e dire che io ho le spalle piuttosto larghe. Ho pensato piuttosto all'effetto che questa violenza può avere sulle ragazzine”. Per lei l’Italia è ancora vittima del retaggio patriarcale.