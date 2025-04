Ha lasciato Lorenzo Spolverato dopo 4 mesi nel giorno della finale definendolo un “amore tossico”

La 28enne mostra il fisico troppo magro e commenta il suo malessere

Shaila Gatta, dopo il GF, si fa vedere nelle IG Stories smunta. Perde quasi 5 kg e lancia l’allarme: “Il mio corpo non sta bene, la mia mente non sta bene”. Il giorno della finalissima del reality, ha lasciato Lorenzo Spolverato, con cui nella Casa è stata legata per quattro mesi. Lo ha definito un “amore tossico”. Ora che ha preso le distanze da lui, in un lungo post commenta il malessere che la pervade, causa del dimagrimento.

''Il mio corpo non sta bene, la mia mente non sta bene'': l'ex velina Shaila Gatta perde quasi 5 kg dopo il GF e lancia l’allarme

La 28enne scrive: “- 4,5 kg. Oggi sono così. Il mio corpo non sta bene. La mia mente non sta bene. Sto smaltendo 6 lunghi mesi di surrealtà. Sto cercando di superare l'odio mediatico e i giudizi costanti. Sto cercando di sforzarmi di ridere perché la società me lo impone. Sto riprendendo il mio lavoro perché è giusto così. Ma la verità è che sono fortemente a disagio perché vorrei solo piangere tutto il giorno. Perché, in questo momento, dentro di me, c'è solo dolore. Sono sempre stata una ragazza piena di vita, di gioia, spensieratezza e, oggi, invece, mi sento confusa, triste, depressa”.

Ha lasciato Lorenzo Spolverato dopo 4 mesi nel giorno della finale definendolo un “amore tossico”. La 28enne mostra il fisico troppo magro e commenta il suo malessere

“Questa società impone troppi giudizi e aspettative, senza mai fermarsi a comprendere. E’ triste vedere quanto poco ci si fidi della vulnerabilità altrui - prosegue Shaila - Mi sento un pezzo di vetro. Mi sento tanto vulnerabile. Questo non fa parte del lavoro, questa è una conseguenza di questo lavoro. La mia vita, in questo momento, è in bilico tra dolore, rabbia e frustrazione e la mostro solo a chi può starmi accanto per sorreggermi perché non ho le forze di ridere, non ho le forze di trovare un entusiasmo che non ho. Perché sto cadendo e questa volta ho bisogno di una mano. Quella della mia famiglia e del mio psicoterapeuta”. Si sente a pezzi e desidera solo riprendersi.