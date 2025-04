''Ho conosciuto il mio fidanzato in palestra, lo volevo presentare a una mia amica single'': Michela Quattrociocche rivela com'è nato il suo nuovo amore

L’attrice 36enne lo confessa a Caterina Balivo, ospite a La Volta Buona su Rai1

Parla anche delle due figlie avute dall’ex marito Alberto Aquilani, di cui è molto orgogliosa

Michela Quattrociocche a La Volta Buona, ospite di Caterina Balivo, parla del lavoro con cui torna al cinema, il film “L’ultima sfida”, in cui recita con Gilles Rocca. L’attrice 36enne si svela pure sul privato e rivela com’è nato il suo nuovo amore con Giovanni Naldi, imprenditore a cui è legata dalla fine del 2020. “Ho conosciuto il mio fidanzato in palestra, lo volevo presentare a una mia amica single”, confessa.

“Giovanni è napoletano, ci siamo conosciuti in palestra, per caso. All’inizio eravamo amici e io lo volevo presentare a una mia amica che era single, poi, però, ho capito che a lui non interessava. Mi disse: ‘Preferisco le more’. Lì ho capito, da come mi guardava, che avevo un po’ sbagliato e ci siamo avvicinati noi”, spiega Michela.

“L'ho presentato alle mie figlie dopo due anni e mezzo di storia. Loro sapevano chi fosse ma io ho voluto assicurarmi che fosse una storia seria prima di fare questo passo. E’ stato bello il loro incontro, molto naturale”, aggiunge la Quattrociocche.

Sulle bambine avute dall’ex marito Alberto Aquilani, Aurora, nata il 18 aprile 2011, e Diamante, nata il 3 novembre 2014, l’artista dice: “Mia figlia Aurora è nata quando avevo 22 anni, ero giovane ma io volevo essere una mamma giovane, quindi, avere le mie figlie è stato il successo più grande della mia vita. Si chiama così per la canzone di Eros Ramazzotti, mentre Diamante per quella di Zucchero. Sono due ragazzine spensierate che vivono la loro età per quella che è, studiano e sono diligenti. Io sono una mamma permissiva ma, a volte, severa. Ii social sono una grande piaga e cerco di limitarglieli molto, ad esempio. Però, sono contenta di come stanno crescendo. L’unica cosa che mi interessa è che siano serene il più possibile. Sono orgogliosa di loro…”.