''Ora non sono fidanzato'': Antonino Spinalbese a 'The Couple' rivela che è finita con Ainhoa Foti Rodriguez

Antonino Spinalbese parla della sua situazione sentimentale nella casa di The Couple, la stessa utilizzata dagli inquilini del Grande Fratello, ora trasformata per il nuovo reality game di Canale 5 guidato da lIary Blasi. “Ora non sono fidanzato”, confessa a Laura Maddaloni. Rivela, così, che è finita con Ainhoa Foti Rodriguez.

Il parrucchiere 30enne era uscito allo scoperto con la tatuatrice 26enne originaria di Genova a fine maggio scorso. Si era ipotizzato che i due si fossero incontrati per la prima volta nel 2021, quando si quando si fece tatuare sulla sua pelle Amore e Psiche, un tattoo dedicato all’ex Belen, da cui ha avuto la figlia di 3 anni Luna Marì. In quell’occasione si recò proprio da Sir. Edward Studio, in Corso Magenta a Milano, dove la ragazza lavora. La rottura, spiega Antonino, risale a novembre scorso.

Laura gli domanda se stia con qualcuna. “Adesso no, sono stato fidanzato ma non ora”, spiega Spinalbese. L’hair stylist di Coppola aggiunge: “Non sono sereno dal lato sentimentale, ma sto bene da solo… Vado a momenti. A me quelle cose lì, di stare nel mezzo, non piaccino. Io sono o zero o cento per qualsiasi cosa”. La Maddaloni concorda con lui: meglio aspettare la donna che ti regala il colpo di fulmine appassionato.