''Mio marito mi ha fatto una punturina sbagliata di Botox'': Veronica Maya spiega la causa del sopracciglio asimmetrico in tv

A Ne Vedremo delle Belle, lo show del sabato sera di Carlo Conti, era apparsa diversa dal solito e immediatamente erano partite le critiche e gli insulti. Veronica Maya spiega la causa del sopracciglio asimmetrico in tv. La conduttrice 47enne si sfoga a Storie di Donne al Bivio e svela: “Mio marito mi ha fatto una punturina sbagliata di Botox”.

Sposata con Marco Moraci, chirurgo plastico, da cui ha avuto Tancredi, Katia e Riccardo, Veronica chiarisce: “Sui social hanno detto che ero un mostro, che non mi si poteva guardare, che ero più un transessuale che una donna. Centinaia di messaggi di odio, solo perché avevo fatto una puntura sbagliata di Botox! Non pensavo che nel 2025 una donna dovesse giustificarsi per una puntura di Botox. Hanno detto che avevo un sopracciglio più alto dell’altro, che ero sfigurata, piena di silicone. Un mostro, insomma”.

La Maya precisa quel che le è accaduto. “La verità? Mio marito, che è un bravo chirurgo plastico, mi ha fatto una punturina poco prima che iniziassi lo show. Il Botox ha bisogno di un po’ di tempo per riassorbirsi, per questo si notava”, spiega. E aggiunge: “Adesso va meglio, ma resta l’amarezza di osservare che alle donne non è consentito invecchiare. Ho 47 anni, sono una bella donna e una mamma, eppure quei messaggi d’odio mi hanno messo profondamente in crisi”. E’ rimasta ferita nel leggere tutti quei commenti cattivi.