''Mostrarsi per come si è, è una conquista'': Elisa Isoardi spiega perché pubblica foto naturali e senza filtri sui social

Cinque giorni fa aveva condiviso una foto che la ritraeva sensuale in riva al mare in Kenya con indosso un costume intero nero. Le sue forme avvolgenti hanno conquistato molti ‘like’, ma c’è stato anche qualcuno che ha criticato le sue forme leggermente più morbide, chiedendosi addirittura cosa le fosse successo. Elisa Isoardi sulle pagine di Gente spiega perché pubblica foto naturali e senza filtri sui social, scelta applaudita dai più che pensano sia assolutamente bella così. “Mostrarsi per come si è, è una conquista”, dice la 42enne al settimanale.

La conduttrice è stata in Kenya per lavoro: “Per registrare una puntata del programma, che andrà in onda il 26 aprile. E’ la seconda volta che andiamo in Africa con Linea Verde Italia, a dicembre siamo stati in Etiopia”.

I giorni in Africa sono stati frenetici. Elisa racconta: “E’ stata una trasferta dai ritmi intensi, appagante ma senza sosta. Una mattina, però, alle 6, con il cielo ancora virato sul rosa arancione dalle luci dell’alba, con la mia collega Monica Caradonna mi sono goduta un bagno nell’Oceano Indiano. Mi ero appena svegliata, è stato il primo tuffo della stagione. Un tuffo nella meraviglia, in un paradiso avvolto da un silenzio che esprime più di tante parole”.

Proprio in questa occasione si è lasciata scattare la foto, naturale, che la fa vedere a tutti senza alcun filtro. “La conquista è proprio questa: mostrarsi per come si è, consapevoli di ciò che sei, dell’età che hai. Del tuo corpo, pregi e difetti, delle piccole imperfezioni, che poi sono quelle che ti rendono unica, fiera di ciò che hai costruito finora”, sottolinea Elisa.

Lei è fiera di se stessa: “Sì. Se mi riguardo indietro ho fatto molto più di quanto avessi mai sognato. Ho avuto momenti belli, altri meno. Ma anche quando le cose non giravano per il verso giusto ho cercato di non abbattermi e di guardare avanti. Con umiltà e voglia di fare sono ripartita, mi sono rimessa in gioco. Nelle ultime stagioni ho avuto la valigia sempre pronta per le trasferte. Lo faccio con passione, dedizione e gratitudine”.

Molto riservata nel privato, quando le si domanda del suo presunto legame con lo chef Ernesto Iaccarino del Don Alfonso 1890, a Sant’Agata sui due Golfi, nel napoletano, cambia discorso. Elisa Isoardi non ufficializza e rimane in silenzio.