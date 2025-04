Sonia Bruganelli e il compagno Angelo Madonia innamorati mano nella mano e con look coordinati nel centro di Milano: foto

La 51enne e il 40enne alla Design Week per la riapertura della boutique Louis Vuitton in via Monte Napoleone 2

Eleganti, sorridenti, super mondani. Sonia Bruganelli e il compagno Angelo Madonia fanno gli innamorati mano nella mano e con look coordinati nel centro di Milano. La 51enne e il 40enne (spegnerà le candeline il prossimo 27 luglio) non perdono un evento ghiotto della Design Week. Vanno nel capoluogo lombardo per la riapertura della boutique Louis Vuitton in via Monte Napoleone 2.

L’ex moglie di Paolo Bonolis vive un legame appagante col danzatore, anche lui padre di due bambine, Alessandra e Matilde. Recentemente la produttrice della relazione col siciliano a Gente ha detto: “Con Angelo abbiamo un rapporto adulto come è giusto che sia per due persone che hanno famiglie precedenti. Io ho tre figli e ne ha Angelo due. Siamo di sostegno e di supporto reciprocamente e continuamente e questo mi rende serena”.

Anche Angelo è proiettato al futuro. La sua vita ‘post’ Ballando con le Stelle procede a gonfie vele. Ha una scuola tutta sua, Italian Dance Studio, collabora con la Peparini Academy di Giuliano Peparini a Roma e ha appena inaugurato il suo podcast, Passi di vita, in cui, ovviamente, si parla di danza. Si sente molto stimolato dalla Bruganelli. A Chi confessa: "Mi ha migliorato sotto tanti aspetti, come ogni uomo quando incontra una persona con cui c’è stima e ispirazione. Ci siamo confrontati anche sul podcast, mi ha esposto le sue idee e mi ha messo in contatto con Sdl Tv, un team splendido”. E’ la società di cui la donna è azionista.

Madonia sottolinea come il loro rapporto vada “molto bene”. “Anche perché alla base c’è il rispetto del nostro percorso, del lavoro, delle persone importanti che fanno parte della nostra vita”. Lui a Ballando non tornerebbe più, ad Amici, invece, sì: accetterebbe la sfida.