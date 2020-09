Eleonora Daniele ha condiviso una foto insieme alla figlia neonata sul social. La conduttrice è diventata mamma lo scorso 25 maggio e non potrebbe davvero volere niente di più dalla vita. Erano anni che pensava alla possibilità di mettere al mondo un figlio e dopo le nozze con Giulio Tassoni, celebrate nel settembre dello scorso anno, in primavera ha realizzato il suo desiderio. Ora la sua vita gira attorno alla piccola Carlotta (senza rinunciare ovviamente al lavoro). Su Instagram ha postato uno scatto realizzato di prima mattina, in cui appare in camera da letto con la bimba in braccio e gli occhi sognanti. “Svegliarsi così la mattina diventa un paradiso. Carlotta, amore mio”, ha scritto.

La 44enne, volto di ‘Storie Italiane’ (in onda tutte le mattine su Raiuno), recentemente ha spiegato come si è organizzata per la ripresa televisiva. Da pochi giorni ha infatti ricominciato ad andare in onda in diretta quotidianamente, per la prima volta dopo l’arrivo della cicogna. “Mi sarebbe piaciuto avere accanto la mia mamma, ma lei vive a Padova. Allatto Carlotta ogni tre ore, per fortuna gli studi Rai sono a pochi minuti da casa mia: per cui, appena finito il programma, tornerò a casa per dare la poppata alla mia bambina”, ha fatto sapere.

“Non mi sentirei tranquilla a lasciarla in camerino visto il periodo che stiamo vivendo. E poi ci sono regole ferree di sicurezza per entrare in Rai, sarebbe un problema portare una bambina così piccola: Carlotta starà benissimo a casa nostra”, ha concluso in un’intervista rilasciata a ‘Di Più’.

Scritto da: la Redazione il 16/9/2020.