Eccole le foto più belle del matrimonio di Eleonora Daniele, che lo scorso sabato pomeriggio ha giurato amore eterno al compagno Giulio Tassoni, imprenditore farmaceutico con cui ha una relazione da ben 15 anni. La coppia ha scelto la Basilica di San Giovanni Battista dei Fiorentini, nel cuore di Roma, come cornice della cerimonia.

Eccola radiosa mentre saluta la folla di amici e parenti fuori dalla chiesa dopo aver pronunciato il fatidico ‘sì’. La presentatrice è l’immagine della felicità. Abito bianco con velo, Eleonora ha scelto un look tradizionale per l’evento. Ai fotografi accorsi per immortalare il suo giorno speciale, ha poi regalato un bacio con il neo marito in fondo alla gradinata della Basilica.

Tanti gli ospiti dello spettacolo che hanno risposto positivamente all’invito della Daniele. Tra gli altri anche Simona Ventura con il compagno Giovanni Terzi, Rita Dalla Chiesa, Elena Santarelli, Lorena Bianchetti, Samantha De Grenet, Corinne Clery, Salvo Sottile, Emanuela Folliero e Maria Grazia Cucinotta.

Durante i festeggiamenti, che si sono svolti a Villa Piccolomini, una splendida dimora con vista sulla Cupola di San Pietro, Riccardo Fogli ha voluto dedicare alcune canzoni all’amica Eleonora, che ha cantato con lui per tutti gli ospiti.

Tanti applausi al momento del taglio della torta. Poi balli scatenati fino a notte fonde sulle canzoni che hanno segnato l’adolescenza della conduttrice di ‘Storie Italiane’, tra cui molti successi dance degli anni ’90.

Scritto da: la Redazione il 16/9/2019.