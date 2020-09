Eleonora Daniele cede alla 'tata': ecco come si è organizzata per il ritorno in tv

Eleonora Daniele cede alla ‘tata’, assolutamente di fiducia. La conduttrice lunedì 7 settembre sarà nuovamente al timone di Storie Italiane su Rai Uno: ecco come si è organizzata per il suo ritorno in tv da mamma.

La figlia Carlotta è nata lo scorso 25 maggio, per la felicità anche del papà, il marito della presentatrice Giulio Tassoni. Eleonora Daniele ha trascorso l’estate accanto alla sua piccola, ora, però, con gli impegni professionali, deve per forza staccarsi un po’ dalla bambina. La aiuterà una ‘tata’ di fiducia.

“Mi sarebbe piaciuto avere accanto la mia mamma, ma lei vive a Padova. Allatto Carlotta ogni tre ore, per fortuna gli studi Rai sono a pochi minuti da casa mia: per cui, appena finito il programma, tornerò a casa per dare la poppata alla mia bambina”, spiega la bella 44enne a Di Più Tv.

La bionda poi aggiunge: “Non mi sentirei tranquilla a lasciarla in camerino visto il periodo che stiamo vivendo. E poi ci sono regole ferree di sicurezza per entrare in Rai , sarebbe un problema portare una bambina così piccola: Carlotta starà benissimo a casa nostra”. E’ serena, sa che la persona che l’accudirà in sua assenza si prenderà cura della figlia magnificamente.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/9/2020.