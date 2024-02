Party a tema Re Leone per il bimbo di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia

L’attrice 70enne non si arrende nella lotta contro il tumore al pancreas

Non sarebbe mancata per nulla al mondo. Eleonora Giorgi nonostante le chemio debilitanti non si perde il compleanno dell'adorato nipotino Gabry. Il figlio Paolo Ciavarro e la compagna Clizia Incorvaia per i 2 anni del bimbo organizzano un party a tema Re Leone. L’attrice 70enne si lascia fotografare accanto al pupazzo che raffigura il celebre personaggio del film Disney: sorride. Non si arrende nella lotta contro il tumore al pancreas che l’ha colpita.

Eleonora Giorgi nonostante le chemio debilitanti non si perde il compleanno dell'adorato nipotino Gabry: immagini della festa

Che tanta felicità nell’aria. Gabriele si diverte un mondo tra palloncini e giochi. Allestimento perfetto, con i colori della savana, fondali tigrati e un cosplay per far scatenare i piccolini ospiti della festa. Clizia indossa una mise color sabbia, riabbraccia pure la sorella Micol, arrivata per stare col bambino.

Party a tema Re Leone per il bimbo di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia

Brindisi, torta e foto di famiglia per il 32enne e la 43enne, mamma anche di Nina, 8 anni, avuta dall’ex Francesco Sarcina, con cui è stata sposata dal 2015 al 2019. Eleonora è lì, sorridente e serena. Nonostante tutto.

La Giorgi nei giorni scorsi era tornata ad aggiornate i follower sulle sue condizioni di salute. “Ci siamo lasciati che stavo per fare la chemio e passato qualche giorno sarei dovuta tornare da Myrta Merlino in televisione, invece avevo la febbre, la tosse e abbiamo scoperto che ho avuto una bella polmonite da abbassamento immunitario, cioè quasi da chemio. Avevo una debolezza pazzesca e la febbre che non si abbassava mai sotto i 38 e mi faceva un po’ paura”, ha raccontato.

Il piccolo spegne le candeline: ha compiuto 2 anni

L’artista ha aggiunto: “Sono guarita e per la polmonite non sono stata ricoverata, ma ho dovuto comunque fare quindici giorni di antibiotici. Poi ho avuto un’infezione da infusione. Insomma, in pochi giorni ho fatto anestesie, contrasti e persino una piccola operazione. Diciamo che sono stati giorni faticosi però io sono ottimista, devo lottare e fare quello che mi dicono i dottori”. Si è ristabilita ed è presente alla festa. Gabriele è la sua gioia più grande. Non solo: farà di tutto per essere in forze quando Paolo sposerà Clizia. Il matrimonio dei due è fissato per il prossimo 11 ottobre.

Eleonora sorride serena, nonostante la sua battaglia

La Incorvaia, legatissima alla suocera, si gode la sua giornata perfetta e sul social sulla festa del figlio scrive: "'HACUNA MATATA' senza pensieri nella lingua swahili. Una filosofia di vita che cerco di trasmettere ai miei bambini. Che non è una lettura superficiale delle cose, bensì mantenere un ottimismo di base nel superare i problemi e non farsi sopraffare dalle preoccupazioni. La filosofia 'del niente problemi' può aiutare i nostri bimbi nel trovare la loro FELICITÀ. Senza scappare dai problemi ma risolvendoli con serenità senza farsi divorare dalla paura . Auguri amore mio, Gabri che tu sia un piccolo grande GUERRIERO".