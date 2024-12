''Tutto questo potrebbe finire da un momento all’altro e non voglio'': Eleonora Giorgi e la malattia, nuova intervista

L’attrice 71enne, seppur sfiancata dal tumore al pancreas, si prepara a un Natale d’amore in famiglia

Eleonora Giorgi nella cover di Gente tiene stretto a sé il nipotino Gabriele, 2 anni e mezzo. Nella sua lunga nuova intervista parla ancora una volta della malattia, che sta combattendo. Il tumore al pancreas non recede, l’attrice 71enne non si arrende e confessa: “Tutto questo potrebbe finire da un momento all’altro e non voglio”.

Si prepara a un Natale d’amore in famiglia, con i due figli, le nuore e anche l’ex marito Massimo Ciavarro. Eleonora non vuole “abbandonare la speranza”. Andrea Rizzoli, 44 anni, e Paolo Ciavarro, 33, sono stati la sua forza, come anche le donne che i due hanno accanto. “Senza di loro non credo avrei affrontato questo anno così complicato. Quanto si sono arrabbiati i miei figli nel sentirmi dire che a 70 anni avevo già avuto una vita piena, che poteva essere sufficiente così… Prima dell’estate mi hanno diagnosticato metastasi, nonostante le chemio e nonostante la complessa operazione subita fosse andata bene. Il tumore si era esteso, la situazione si era ulteriormente complicata”, spiega.

La Giorgi aggiunge: “Ho sempre seguito quello che mi hanno chiesto i miei ragazzi: le cure, l’operazione, altre chemio e il tentativo di rientrare in un programma di ricerca genetica rispetto al tumore del pancreas. In America è tutto già attivo, in Italia non c’è ancora il via libera, spero arrivi presto. L’attaccamento dei miei ragazzi a me e alla vita è talmente forte che mi sono consegnata a loro, facendo tutto ciò che ritengono importante, sennò mi sarei abbandonata al mio destino, senza intervenire”.

Clizia Incorvaia, 44 anni, moglie di Paolo, madre di Gabriele, la supporta sempre: “Eleonora è una suocera sui generis. Non pensavo di trovare in lei un’amica, una confidente, una persona sulla quale poter contare. In questo momento ci stiamo rifugiando nella famiglia, godendoci ogni singolo istante. Pensi che per la cena di Natale Eleonora avrà vicino figli, nuore, nipotino, miafiglia Nina, con la quale ha un rapporto speciale. A Roma saliranno anche Massimo Ciavarro da Lampedusa, i miei fratelli, i miei genitori dalla Sicilia”.

L’influencer poi ammette: “Mia suocera dice che sono entrata nella sua vita come una nuvola rosa dispensatrice di leggerezza e voglia di fare festa. Forse era così, ma quest’anno ho vacillato anche io. Ho fatto fatica a conservare uno spirito lieve. Ho sempre partecipato al dolore di mio marito Paolo, cercando di essere un sostegno: è stato così dal principio quando, come un fulmine a ciel sereno, hanno diagnosticato a Eleonora il tumore, e così è stato in estate quando sono affiorate complicazioni e siamo ricaduti nel tunnel. Ma l’amore non teme le prove, è condivisione totale, tra me e Paolo non può essere altrimenti. Sa chi mi ha restituito più volte il sorriso? Proprio mia suocera. Ho tratto forza dalla sua energia, dal suo sense of humour che non è quasi mai venuto meno. Lei è stata il mio arcobaleno dopo momenti di tempesta emotiva”.

Eleonora Giorgi non vuole pensare alla fine. Soprattutto per Gabriele: “E’ il motore del mio benessere profondo. Sto così bene quando sono con lui che quasi dimentico tutto. Ripiombo nella realtà solo quando penso che tutto questo potrebbe finire da un momento all’altro e non voglio. Abbiamo ancora tanto da fare insieme, tanti piccoli passi da percorrere vicini. Ma sono fatalista, ciò che posso fare è mettercela tutta e combattere. Mi strazia pensare di non vedere più le persone del cuore. Ma la vita è così: penso che sia tutto scritto, è volere divino”.