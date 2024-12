''Hanno dimostrato maturità nell'interesse dei figli'': Fedez e Chiara Ferragni sono ufficialmente separati, la pronuncia del Tribunale

Il rapper 35enne e l’imprenditrice 37enne tra soli sei mesi otterranno il divorzio

Confermate le condizioni concordate tramite i loro legali con il ricorso depositato a novembre scorso

Fedez e Chiara Ferragni sono ufficialmente separati, la pronuncia del Tribunale di Milano arriva e mette fine all’unione: il rapper 35enne e l’imprenditrice 37enne tra soli sei mesi otterranno il divorzio. Gli avvocati di Lucia hanno confermato che “hanno dimostrato maturità nell’interesse dei figli”, arrivando, finalmente, a un accordo equo, senza bisticci e polemiche code in aula.

Come fa sapere il Corriere della Sera, i giudici hanno confermato in toto le condizioni che erano state concordate dalla ex coppia con il ricorso depositato lo scorso novembre. Gli avvocati di Fedez, Pompilia Rossi, Alessandro Simeone e Andrea Pietrolucci rendono noto: “Nei prossimi sei mesi sarà pronunciato anche il divorzio, come richiesto espressamente con un unico atto dal cantante e dall'influencer che, raggiungendo in breve tempo un accordo complessivo hanno dimostrato notevole maturità e disponibilità reciproca nell'interesse dei loro figli”.

In una nota di novembre i legati di entrambi avevano chiarito l’accordo depositato, riguardante i due figli di Federico e Chiara, Leone e Vittoria, 6 e 3 anni: “Dopo lunghe trattative, Chiara Ferragni e Fedez stanno firmando l'accordo di separazione e contestuale divorzio. Depositeremo a breve l'accordo di separazione che sarà omologato dal Tribunale di Milano che dopo sei mesi pronunzierà il divorzio, facendo cadere il sipario sulle vicende di una delle coppie più amate e chiacchierate degli ultimi anni”.

"Leone e Vittoria staranno con mamma e papà indicativamente per gli stessi periodi, durante i quali ciascun genitore provvederà al loro mantenimento. Fedez, come aveva lui stesso richiesto, pagherà anche, direttamente ed interamente, le scuole, le spese mediche e le spese per le attività sportive dei bambini”, si leggeva ancora nel breve comunicato.