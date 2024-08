''Fabio è rispettoso e accudente'': Eleonora Pedron loda le qualità del fidanzato Troiano e parla anche di nozze e figli con lui

L’ex Miss Italia rivela: “Di nozze ogni tanto Fabio e io ne parliamo… Un figlio… Non ho mai detto di no”

La 42enne ha un ottimo rapporto col padre dei suoi due figli Max Biaggi: “Figura intoccabile”

Eleonora Pedron è legata da ben cinque anni a Fabio Troiano. L’attore le ha regalato grande stabilità. Sulle pagine di Gente la 42enne loda le qualità del fidanzato: “E’ rispettoso e accudente”, sottolinea. Con lui parla anche di nozze e eventuali altri figli.

Ha perso il papà nel 2002, prima era morta anche la sorella: entrambi scomparsi a causa di un incidente automobilistico. Eleonora confessa: “Da quando è mancato papà, in seguito a un incidente stradale, ho sempre avuto paura dell’abbandono, che mi venisse fatto del male: ho il timore di soffrire. Il vuoto che ho dentro è incolmabile, se si pensa che ho anche perso mia sorella quando ero piccola. Per me non è facile lasciarmi andare nei legami, ma il tempo un po’ aiuta e io ci sto lavorando”.

Troiano l’aiuta tanto: “Fabio è un uomo comprensivo, rispettoso, accudente, divertente e pure un ottimo cuoco! Mi ha aiutato ad allentare le paure, a lasciarmi andare. Viviamo il nostro amore tra Montecarlo, dove io sto con i miei figli, e Roma dove sta lui. Abbiamo costruito un nostro equilibrio, una bella complicità. Insieme ridiamo fino alle lacrime e questo rende tutto più speciale e leggero”.

La Pedron è una mamma fiera dei due figli avuti dall’ex Max Biaggi, sono la bussola della sua esistenza: “Sono molto orgogliosa di entrambi e con Max, il loro papà, sono in ottimi rapporti: è una figura intoccabile. Inès Angelica ha quasi 15 anni, è curiosa, dolce, espansiva e determinata: da grande vuole fare la psicologa. Leon ne ha quasi 14: è più introverso, ha una passione per le moto, ovviamente, che gli ha tra- smesso il padre, ma io e Max cerchiamo di frenare un po’”.

Le mancano 7 esami per conseguire la laurea magistrale in Psicologia, più l’esame di Stato. Le piacerebbe esercitare la professione, ha anche un progetto tv legato ai suoi studi. Eleonora intanto ha creato un marchio di gioielli con un’amica e socia. Sta bene, è serena, non ha paura del tempo che passa: “Mi vedo cambiata nel viso, nel corpo, ma non vivo male lo scorrere degli anni. Mi trovo bella, ma il mio concetto di bellezza va oltre l’aspetto esteriore. Sono l’anima, la sensibilità, la pulizia interiore che illuminano lo sguardo, che accendono il fascino. Credo di avere una bella anima”.

Su un possibile matrimonio con Troiano e altri figli con lui dice: “Di nozze ogni tanto Fabio e io ne parliamo, da piccola le sognavo, le vedevo come un traguardo, ora non più. Quanto a un figlio... non ho mai detto di no, vediamo che cosa ci riserva la vita”.