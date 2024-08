Martina Colombari sceglie il silenzio della montagna per le vacanze dopo il polverone alzato dal figlio Achille: nuove immagini

L’ex Miss Italia in tenuta da trekking si lascia andare a lunghe passeggiate tra i boschi e piccoli paesi alpini

Accanto alla 49enne il marito Billy Costacurta: i due stanno affrontando un momento complicato

E’ fuggita dal caldo e anche dai problemi, prendendosi una pausa salutare dopo il polverone alzato dal figlio 19enne Achille. Martina Colombari sceglie il silenzio della montagna per le vacanze. La 49enne condivide nuove immagine dei giorni di relax, quelli in cui sta cercando di ritrovare la serenità. Accanto a lei il marito Billy Costacurta, 58 anni. I due sono in Piemonte, sulle alpi di Craveggia.

La 49enne in tenuta da trekking fa lunghe passeggiate sui sentieri sui sentieri che costeggiano boschi verdeggianti e deliziosi paesini rupestri. Poi si bagna i piedi in un ruscello ghiacciato. Sorride, nel post che pubblica, scrive: “Al frescooooooooooooo finalmente!”.

Volto senza trucco che esalta la sua bellezza senza tempo, Martina cerca di tornare alla normalità. E’ un periodo complicato per lei e l’uomo che le sta accanto da ben 28 anni, dal 19 marzo 1996.

Achille non è con la mamma e il papà. Su Instagram il suo profilo è stato oscurato. Su TikTok, invece, è comparso uno strano video su un profilo che dovrebbe essere quello del ragazzo. In sottofondo scorre "Copacabana", canzone di Simba La Rue. La scritta in sovrimpressione cita un verso della canzone: “In centro a Milano a cena con il mio avvocato parliamo dei miei reati”. Scorrono varie foto. La prima sembra essere stata fatta in uno studio legale, si intravedono pantaloni e ciabatte di un ragazzo e una scrivania in legno, dietro una biblioteca… Il filmato raccoglie in breve tempo più di 800mila visualizzazioni.

Martina della bufera su Achille non parla. Lui a metà luglio scorso nelle sue storie aveva postato immagini di pacchi di soldi e bustine con dentro della strana polvere rosa. Sugli scatti, accompagnati dal tag alla madre, c’erano alcune scritte: "Martina Colombari che fa i trasporti con me 2Cb e fumo, vai!”. E ancora: ”Vai come si traffica Martina Colombari!”; “Quando sei Martina Colombari puoi spostarne quanta ne vuoi!".

Cerca di sorridere, ma non è facile...

Non è tutto. Sotto alcuni post della Colombari erano poi erano anche apparsi commenti poco piacevoli provenienti dall’account di Achille: "Ma copriti, hai 50 anni c***o, non sei più una ragazzina e sei anche una mamma”; "No va beh, che ridere! Era la grotta dove ci siamo pippati un 2-3 grammi di ketamina, che risate!”. Si è anche parlato di hackeraggio, al punto che il profilo Instagram di Costacurta Jr. è stato chiuso, ma i rumor su tutta la vicenda sono diventati assordanti.