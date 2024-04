Elettra Lamborghini apre un centro benessere a Milano e monta i mobili del negozio da sola! Guarda

La cantante e famosa ereditiera ha deciso di diversificare i suoi investimenti

Mentre il marito Afrojack si esibisce a Los Angeles, Elettra è al lavoro a Milano

Elettra Lamborghini annuncia un nuovo progetto. Niente musica o tv stavolta, la cantante 29enne si lancia nel campo della bellezza. L'ereditiera ha postato una foto in cui è intenta a montare un mobile: ''Ci credereste se vi dicessi che oggi ho montato un mobile per il mio nuovo progetto?''. Elettra, poi, ha aggiunto: ''Ok, adesso che siamo agli sgoccioli ve lo svelo''.

Ed ecco le foto esclusive del nuovo centro medico che aprirà e che si chiamerà 'El Beauty Med Spa'.

Elettra Lamborghini alle prese con il montaggio dei mobili per un nuovo progetto

La cantante ha mostrato in anteprima i lavori in corso nel suo nuovo centro medico

Ecco i locali del nuovo centro estetico della cantante

Un centro grandissimo e nuovo a Milano che sicuramente ospiterà macchinari tecnologici e all'avanguardia. La Lamborghini non ha ancora spiegato quali trattamenti saranno disponibili all'interno del centro, ma sicuramente avrà a che fare con la chirurgia estetica non invasiva. Il nuovo progetto la porterà a restare più tempo in Italia. Attualmente la Lamborghini vive alcuni mesi a Miami, Stati Uniti, insieme al marito Afrojack, altri periodi, invece è in Italia o in Europa. Non ha di certo messo in pausa i suoi progetti televisivi o la carriera musicale, ma si è messa alla prova come imprenditrice.