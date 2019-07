Eliana Michelazzo ormai è sempre più lanciata nel mondo dei social e della tv. L'ex agente di Pamela Prati, divenuta famosa grazie al Prati-gate, ormai è un personaggio noto e proprio come tanti vip del piccolo schermo si è rivolta al chirurgo estetico Giacomo Urtis per dare una "rinfrescata" al suo aspetto.

Eliana, 39 anni, è andata a trovare Urtis nel suo studio romano, dove si è sottoposta a un trattamento di rinofiller per migliorare il profilo. La Michelezzo, soddisfatta del risultato, sul social ha poi pubblicato anche una foto del prima e una del dopo.

VIDEO

Non solo, ha anche registrato delle Stories con Giacomo Urtis in cui i due scherzano divertiti. Il chirurgo estetico appare felice di averla ora tra le sue clienti. Alla fine Eliana fa anche dell'autoironia: "Io e Urtis ci sposiamo".

Il matrimonio con Simone Coppi non c'è mai stato perché lui, esattamente come Mark Caltagirone, non è mai esistito. La Micheleazzo, però, ci ha guadagnato in non in notorietà e adesso non può fare a meno di fare il "tagliando" periodo per mantenere la sua immagine giovane e fresca.













Scritto da: Francesca Romana Domenici il 5/7/2019.