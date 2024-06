''Avere un figlio sarebbe un atto egoistico, è una decisione presa'': Elisa Isoardi parla della scelta di non diventare madre

La conduttrice 41enne non vuole figli: punta dritta alle soddisfazioni professionali

Si sente compresa dalla madre, Irma, in questa sua scelta di vita

Elisa Isoardi non desidera avere figli. A Libero lo dice chiaramente, parla della scelta di non diventare madre: “Avere un figlio sarebbe un atto egoistico, è una decisione presa”. La 41enne spiega anche il perché.

La maternità è un tema delicato, la conduttrice di Linea Verde Life, però, non ha paura di mettere al primo posto il lavoro. “La mia vita è il lavoro. Il sogno più grande è davvero vedermi realizzata nella mia professione - sottolinea al quotidiano - Ho scelto di andare via di casa a 16 anni, facendo molti sacrifici, di non sposarmi e non avere figli per arrivare al mio traguardo”.

Elisa precisa: “Tutto può succedere nella vita ma questa per ora è una decisione presa. Avere un figlio, in questo momento, sarebbe un atto egoistico perché non potrei dedicarmi al cento per cento alla famiglia. Ne ho parlato anche con mia mamma pochi giorni fa e mi ha detto che lei sa da sempre come sono fatta. E’ stata una bella emozione sentirmi capita”.

Anche a Nuovo aveva parlato della questione figli e della madre e aveva svelato: “Proprio di recente le ho chiesto perché non mi chiede mai un nipotino e lei mi ha risposto: ‘Perché so che tu sei diversa. So che non ti sposerai, non farai figli e sono felice, perché sei bella così’. Mi ha sorpreso e mi ha fatto capire che è una donna meravigliosa e moderna. Non siamo tutti portati per diventare genitori e bisogna capirlo prima di mettere al mondo un bambino. Così come bisogna rispettare le donne che scelgono di non essere mamme”. La mamma la conosce a fondo.

La Isoardi è stata legata a Matteo Salvini dal 2014 al 2018. L’anno successivo ha avuto una relazione con l’imprenditore e produttore televisivo Alessandro Di Paolo, ma è durata poco.