Francesco Chiofalo mostra per la prima volta gli occhi azzurrissimi dopo l'operazione per il cambio colore: guarda

Li ha tenuti nascosti per parecchio tempo, mostrandosi sempre con gli occhiali, al punto che c’era chi malignava avesse venduto l’esclusiva a qualche tv o giornale. Francesco Chiofalo mostra per la prima volta gli occhi azzurrissimi dopo l'operazione per il cambio colore, l’intervento di “cheratopigmentazione” a cui si è sottoposto il 23 aprile scorso.

Lenticchio condivide un breve video realizzato dallo studio creativo Ottogistudio. E’ sicuramente diverso con gli occhi chiari, che mostra orgoglioso, facendosi riprendere in primo piano. Accompagna il filmato con un lungo post. Avere gli occhi celesti era il suo sogno da sempre.

“Questo è il mio nuovo colore di occhi… Il colore che porterò con me per tutta la vita… Non mi vergogno più di farli vedere a tutti e vi dirò di più…a me piacciono tantissimo. Sono contento di essermi sottoposto all’intervento di cambio colore e di aver avuto il coraggio di farlo perché ho realizzato un sogno per me IRRAGGIUNGIBILE”, scrive Francesco.

“Non mi vergogno più di farli vedere a tutti e vi dirò di più…a me piacciono tantissimo”, scrive. Il 34enne il 23 aprile scorso si è sottoposto a un intervento di “cheratopigmentazione”

“Adesso potete anche riempire i commenti di questo reel di insulti contro di me: sul personale, sul mio aspetto fisico, sul nuovo colore dei miei occhi e su tutto quello che volete voi - poi commenta Chiofalo - Tanto ormai neanche ci faccio più caso, mi sono abituato. In queste settimane me ne sono state dette di tutti i colori sono stato vittima di cyberbullismo sotto gli occhi di tutti… E' stato un ‘tutti contro uno’ veramente di cattivo esempio e totalmente ingiusto”.

“Io ho cambiato il colore dei mie occhi, non ho fatto del male a nessuno. Ognuno di noi con la sua pelle è libero di fare ciò che vuole. E nessuno si deve permettere di giudicare e offendere un altra persona per le proprie scelte personali. E CHI LO FA SI DEVE VERGOGNARE! Siate onesti con voi stessi…intervento a parte…a tutti piacerebbe poter scegliere il colore dei propri occhi”, sottolinea ancora l’ex volto di Temptation Island. Poi conclude: “Ah! Quasi dimenticavo, ci tengo a specificare che sono sempre io…lo stesso di prima e non è cambiato nulla…a parte il colore dei miei occhi”.