Elisabetta Canalis dopo la notizia del divorzio dal marito si fa vedere a Los Angeles con la mamma Bruna: foto

La donna dalla figlia che torna ufficialmente single: desidera starle accanto

La 44enne sul social non dice nulla dell’addio con Brian Perri, ma i documenti parlano chiaro

Elisabetta Canalis dell’addio con Brian Perri, con i documenti di separazione già depositati in tribunale negli States, non dice nulla. La showgirl 44enne rimane rigorosamente in silenzio. Dopo la notizia del divorzio dal marito si fa vedere a Los Angeles con la mamma Bruna. La donna, ex professoressa di lettere alle scuole superiori, è volata da lei per starle accanto e non lasciarla solo in un momento tanto delicato della sua vita.

Bruna, mamma anche di Luigi, vedova (Cesare, il padre della Canalis, primario dell’Istituto di radiologia dell’Università di Sassari, è scomparso nel 2017), desidera dare tutto il suo sostegno alla figlia. Un divorzio è assai doloroso, soprattutto quando si hanno figli. Per la Canalis, e presumibilmente anche per Perri, ora la priorità è la piccola Skyler Eva, 7 anni.

E’ stato il sito americano The Blast a dare per certa la rottura definitiva tra l’ex velina e l’ortopedico. I due si erano sposati nel 2014. Nei documenti finiti nelle mani del giudice si parlerebbe di “differenze inconciliabili” per la ex coppia. Si sussurra che sia stato Brian a decidere di mettere fine alla relazione, stufo dei continui spostamenti di lavoro della moglie.

Elisabetta non avrebbe chiesto alcun mantenimento, lei è Brian, però, avrebbe chiesto l’affidamento congiunto della figlia e sarebbe a causa di questa ragione che la Canalis non potrebbe al momento tornare a vivere in Italia. Skyler non potrebbe spostarsi, se non per un mese durante le sole vacanze estive. Servirebbe, in ogni caso, l’assenso del papà.

Elisabetta a inizio anno avrebbe anche lasciato la dimora coniugale e avrebbe preso un appartamento più centrale sempre a LA. Sul social, nel mostrare la casa con un grande terrazzo, ha scritto: “Nuovo anno, nuovi progetti, nuova vita”.