''Io non le facevo bene e lei non faceva bene a me'': Elisabetta Canalis parla della fine dell'amicizia con la Corvaglia in tv

A Belve Francesca Fagnani le domanda il perché della lite, la 46enne non lo svela

“Ci parliamo, ma… Non è detto che non ci rincontreremo”

Elisabetta Canalis in tv, a Belve, è costretta a tornare sulla lite con Maddalena Corvaglia. Incalzata da Francesca Fagnani, parla della fine dell’amicizia con la pugliese. La 46enne spiega: “Io non le facevo bene e lei non faceva bene a me”.

“Da un po’ di tempo di è interrotta la sua amicizia decennale con Maddalena Corvaglia, che ha detto: ‘E’ troppo grave per me’. Ma cosa è successo di così grave?”, le domanda la giornalista. La 46enne replica: “Sono cose che nelle amicizie succedono… Sono cose che rimarranno tra di noi”.

La padrona di casa non demorde: “Ma avete fatto pace?”. Elisabetta replica: “Ci parliamo. Maddalena per me rappresenta dal punto di vista umano e professionale, siamo cresciute insieme per un periodo della mia vita… Le voglio un bene dell’anima, tanto… Però la vita ci ha allontanato, sembra che parli di una relazione, perché forse io non facevo bene a lei e lei non faceva bene a me”. Poi conclude: “Questo non vuol dire che non ci rincontreremo”. Lascia aperto uno spiraglio al rapporto con la 44enne.

In questo momento della sua esistenza la showgirl sarda, ex velina, è appagata: “Se ho tutto per essere felice? Nel momento in cui mia figlia è felice, le persone che ho accanto sono felici e io riesco a stare con loro, non mi manca niente. Spero sempre che continui così”.