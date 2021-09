Elisabetta Canalis parla di Clooney a 'Vite da Copertina’ e svela un generosissimo gesto del divo

Elisabetta Canalis durante la prima puntata di ‘Vite da Copertina’ ha parlato anche di George Clooney. L’ex velina, oggi 42enne, ha avuto una relazione sentimentale con il divo americano tra il 2009 e il 2011. Raccontando del carattere dell’attore 60enne ha dichiarato: “George è una persona molto divertente, era lui che amava fare gli scherzi più di me. Per esempio amava fare i gavettoni ai paparazzi. Se avete ricevuto dei gavettoni, sappiate che era lui, non io!”.

Elisabetta, che oggi è mamma di Skyler Eva, nata nel 2015, e moglie del chirurgo ortopedico statunitense Brian Perri, sposato nel 2014, ha poi rivelato un aneddoto sull’acquisto di Villa Oleandra, la residenza di Clooney a Laglio, sulle sponde del Lago di Como. “Posso dire una cosa bellissima di quando comprò Villa Oleandra. La conditio sine qua non era che restassero a servizio due portoghesi che già lavoravano nella villa. Due persone eccezionali e molto professionali con cui ho passato due estati splendide. George ha persino regalato loro la casa in cui abitano, un gesto carino”, ha affermato.

Per la Canalis il rapporto sentimentale con George fu difficile da gestire, ma anche un momento di crescita importante. “Di quel periodo ho un ricordo bello ma è stato stressante. Per me non è stato facile gestire la stampa internazionale e quella storia mi ha insegnato ad essere più paziente”, ha concluso.

2/9/2021