''Non prova invidia per le altre donne, è ironica e scherza sempre'': Elisabetta Canalis spiega perché è molto amica di Diletta Leotta

Elisabetta Canalis, in tv con Tilt insieme a Enrico Papi, si racconta in una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. L’ex velina sarda 45enne spiega perché è diventata molto amica di Diletta Leotta. E’ stata tra le ospiti delle nozze tra la siciliana e Loris Karius alle Eolie lo scorso 22 giugno. “Non prova invidia per le altre donne, è ironica e scherza sempre”, svela la showgirl 45enne.

Quando le si domanda come sia diventata amica della Leotta, Eli rivela: “Per lavoro. La vedo quando sono a Milano. E’ amica delle donne e non prova invidia, è sempre gentile con tutti. Mi trovo bene con lei, è ironica e scherza senza problemi su ogni cosa”. Il legame tra di loro è saldissimo.

La Canalis ama tornare in Italia. Vive a Los Angeles con la figlia Skyler Eva, 8 anni, avuta dall’ex marito Brian Perri. Sulla bambina, che caratterialmente le somiglia molto, dice: “Sì. Ora siamo nel periodo in cui si veste come me, si mette le mie cose anche se le sono grandi. Pure lei fa sport, hockey, ed è entrata in una vera squadra a Los Angeles, i LA Lions. E poi condividiamo l’amore per i cani, ne abbiamo tre adottati. Faccio volontariato in un canile a Los Angeles, ma è dura vedere così tanti trovatelli “.

Elisabetta del fidanzato Georgian Cimpenau, campione di kickboxing di origini rumene 30enne, non parla. Se le si chiede cosa la mandi in ‘tilt’, ammette: “Una bella brioche alla crema o una torta con sopra il crème caramel. Sono una patita di dolci. Mi ammazzo di sport proprio per poterli mangiare”. E aggiunge: “Cucino tantissimo, devo farlo in America se voglio nutrirmi in modo sano. La mia vita lì è molto casalinga, faccio da mangiare per mia figlia e per gli amici. Sono una delle poche donne che viene mandata a fare il barbecue, che negli Usa è un vero culto. Sono più brava di qualunque uomo!”.

E’ molto appagata professionalmente. Elisabetta chiarisce: “Ho raggiunto tutti gli obiettivi che sognavo: poter lavorare in Italia, avere una figlia felice ed esserlo pure io, anche se non è facile. Devi fare l’equilibrista, ci vogliono fortuna e organizzazione”.