La showgirl 44enne e l’ex marito portano la piccola al suo primo allenamento di hockey su ghiaccio

La piccola di quasi 8 anni ha una crisi di pianto per l’emozione: il padre la sprona

Elisabetta Canalis ha conservato ottimi rapporti con l’ex marito: tutto per il bene della loro piccola. La showgirl 44enne pubblica la prima foto con Brian Perri dopo il divorzio. Lei e il medico posano sorridenti insieme alla loro unica figlia, Skyler Eva. L’ex velina e il 55enne portano la piccola al suo primo allenamento di hockey sul ghiaccio. La bimba, che il 29 settembre prossimo compirà 8 anni, ha una piccola crisi di pianto a causa della forte emozione, prima di scendere in pista. Il papà la calma e la sprona a fare del suo meglio.

Elisabetta Canalis pubblica la prima foto con Brian Perri dopo il divorzio: lei e il medico con la figlia Skyler

Elisabetta è lì insieme a Brian. E’ pronta a incoraggiare la sua pargola. Lo stesso fa Perri, sempre molto vicino alla figlioletta, che è rimasta insieme alla mamma a vivere vicino a lui a Los Angeles. La giornata nel centro sportivo trascorre in fretta. E’ un momento di quotidianità molto importante per la Canalis: Skyler diventa ogni giorno più grande e più consapevole del mondo che la circonda. Nonostante lei e l’ortopedico si siano detti addio, conservano rapporti amichevoli che regalare alla bambina la giusta serenità.

L’addio tra la Canalis e Perrio si è consumato in silenzio, senza recriminazioni e senza clamore mediatico. Dopo circa 10 anni insieme i due si sono separati per “differenze inconciliabili”. Nessuno si è esposto, parlando del crack. Elisabetta ha lasciato la villetta in cui viveva col marito per trasferirsi nel centro della Città degli Angeli in un apartamento con un grande terrazzo e vista panoramica.

La sarda per tutti sarebbe ora legata al campione di boxing Georgian Cimpeanu. C’è però chi dice che i due sono solo ottimi amici. Anche su questa questione lei non apre bocca: il privato rimane tale. Ma la foto con l’ex condivisa sul social non passa di certo inosservata.