L’attrice e influencer è sensualissima con l’abito di Giorgio Armani

Il 18 settembre compirà 22 anni: il red carpet al Festival è un regalo di compleanno anticipato

Elisa Visari è sensualissima a Venezia 2023 con l’abito firmato Giorgio Armani. La fidanzata di Andrea Damante lascia tutti di stucco sul red carpet con una scollatura da capogiro. L’attrice e influencer fa passerella davanti ai fotografi alla kermesse con il magnifico capo da sera bianco con geometrie nere del famoso stilista. Il vestito ha una profonda scollatura a V e lascia la schiena scoperta.

Elisa Visari con una scollatura da capogiro sul red carpet di Venezia 2023: la fidanzata di Andrea Damante lascia tutti di stucco

Elisa, anche modella, completa il suo look raccogliendo i capelli in uno chignon morbido. Il make up le esalta in bel volto con rossetto matte e contrasti di colore sugli occhi. Porta orecchini con brillanti griffati Damiani.

La Visari sorprende per eleganza e charme. L’ex tronista Damante non è col lei, le lascia la scena. Compirà appena 22 anni il prossimo 19 settembre: la passerella al Festival è quasi un regalo anticipato di compleanno per lei. Giovanissima, racconta il suo quotidiano sui social, ma sogna di sfondare definitivamente nel mondo del cinema.

Nata a Roma, Elisa ha collaborato sin dal 2015 con numerosi brand moda. Ha studiato recitazione, dizione e movimento scenico nella Scuola di Sergio Martinelli Mondo Artistico a Roma. Per tre anni Nel 2018 arriva il debutto in tv nella serie televisiva "Don Matteo" e al cinema con "A casa tutti bene" di Gabriele Muccino. Nel 2019 ha recitato nel tv movie per Rai 1 "L’amore, il sole e le altre stelle" con la regia di Fabrizio Costa. Per lei anche una prova accanto a Riccardo Scamarcio, in "Non sono un assassino" di Andrea Zaccariello. Sarà tra le protagoniste del nuovo film di Gabriele Muccino. Desidera il successo con la settima arte, anche se nel mondo della cronaca rosa è la sua storia con Andrea a far parlare soprattutto di lei.

La Visari e Damante sono usciti allo scoperto a dicembre 2020. Il deejay veronese, dopo quattro anni trascorsi accanto a Giulia De Lellis, è con Elisa che ha ritrovato stabilità. Per i due anche una rottura, poi ricompostasi. Il legame col 33enne le ha regalato popolarità e follower, ma l’obiettivo principale è il cinema. Lei vuole recitare sul grande schermo: i social sono solo qualcosa in più.