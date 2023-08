''Non mi nasconderò mai, il perbenismo non fa per me!'': Belen pubblica la prima foto social col presunto fidanzato Elio Lorenzoni

Condivide pure alcune immagini scattate a una festa in cui è insieme all’imprenditore bresciano

Lo scatto è di 10 anni fa. Lei provocatoria scrive: “Adesso scatenatevi”

Belen Rodriguez è provocatoria. Non le importa delle critiche feroci che le sono arrivate e che ancora la mettono al centro dei riflettori per l’ennesimo crack con Stefano De Martino, padre del suo primo figlio Santiago, 10 anni. Pubblica la prima foto social col presunto fidanzato Elio Lorenzoni: lo scatto risale a 10 anni fa. Non è l’unico. Prima posta una serie di immagini che le sono state fatte al party di battesimo del figlio dell’amica Beatrice Marchetti. La 38enne era lì con l’imprenditore bresciano.

La showgirl 38enne, senza timore dei maligni, scrive: “1, 2, 3 scatenatevi. Ultima foto 10 anni fa…”. Desidera far capire che il legame con Elio, l’uomo indicato da tutti come la sua nuova fiamma, parte da lontano. L’imprenditore lombardo laureato in economia e amministrazione aziendale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano che ha circa 40 anni, è da sempre vicino a lei. Lui, dal canto suo, via web non parla. Ha dato vita alla Lorenzoni Srl, società che si occupa di motori, accessori e componenti in tutto il mondo. E’ il presidente di Lorenzmotors. Appassionato ed esperto di golf e di E-bike, ha trascorso l’intera estate, a quanto pare, con l’argentina.

Belen non teme gli attacchi. Dopo aver pubblicato il post, replica pure ai follower. Una donna le sottolinea: "Ho sempre odiato il falso perbenismo. Adoro chi, invece, segue le sue idee e il suo essere donna, non lo nasconde per paura di maldicenze. Grande madre e grande donna. Ti stimo". La Rodriguez risponde: “Sai che mi trovi d'accordo. Io non mi nasconderò mai, perché questa sono io, il perbenismo, il bigottismo, il moralismo non fanno per noi”.

Un’ammiratrice le chiede i segni zodiacali suoi e di Elio, Belen le fa sapere: “Io vergine ascendente scorpione, Elio bilancia ascendente capricorno”. Un'altra utente non si spiega come sia possibile che lei abbia già un nuovo amore: “Sorella cara ti amo e ti stimo ma qua noi comuni mortali aspettiamo una delusione d'amore per perdere quei 100g tu manc o tiemp re lacrm già stai di nuovo in carrozza. Dea spiegaci come si fa!”. Il commento è abbastanza benevolo, ma Belen si arrabbia lo stesso e ribatte: “Taci se non vivi con me”.

C’è chi le scrive che è “patetica”. La Rodriguez ironizza specificandole l’etimologia della parola che ha usato: “Dal lat. tardo patheticus, dal gr. pathetikós, der. di páthos ‘sofferenza’”. Come a far sapere a tutti che con Stefano ha sofferto già abbastanza, così ha deciso di voltare pagina. E chi legge non può che domandarsi se la scelta sia, finalmente, definitiva.