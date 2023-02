Elisabetta Canalis in tv da Cattelan spiega cosa le piace della vita a Los Angeles: ''Il clima, e poi…''

L’ex velina 44enne sceglie un glamour look total black con maxi scollatura

Elisabetta Canalis in tv torna a incantare. Ospite di Stasera c’è Cattelan, in seconda serata su Rai Due, l’ex velina di Striscia la Notizia 44enne al conduttore spiega cosa le piace della vita a Los Angeles, dove vive stabilmente col marito 55enne Brian Perri e la figlia Skyler Eva, 7 anni dal 2012.

La showgirl, conduttrice e modella, sceglie un glamour look total black con maxi scollatura. Indossa un abitino nero con gonna dall'orlo a volant con le maniche lunghe, ma che le lascia le spalle scoperte. Ai piedi calza un paio di sandali open toe con cinturino alla caviglia e zeppe. E’ molto sensuale.

Alessandro Cattelan le domanda come stia in California. “Los Angeles bella perché si ha la possibilità di tornare in italia. La vita è easy, il clima mite. E’ diverso dall’Italia: a Milano devi stare molto più attenta al look”, spiega Elisabetta.

“Lì è come vivere in campagna - prosegue la Canalis - Al mattino ci si veste come capita, al massimo un paio di leggings e un paio di scarpe da ginnastica. Una volta hanno pubblicato una foto di me che uscivo dal supermercato col bastone della scopa con le buste appese sopra. Ho pensato: non ci sarà mai nessuno, e invece la sfiga…”.

Confessa che la sua più grande gioia è tornare in Italia

Sulla sua giornata negli Stati Uniti Eli racconta: “Inizia alle 5 del mattino, perché qui in Italia siete 9 ore avanti e devo parlare con la mia agenzia, più tardi non potrei farlo… Poi ho mia figlia da portare a scuola e andare a riprendere. Mi alleno, faccio contenuti social per i clienti e anche post per me”. Negli States la Canalis si concede pure a eventi importanti: è reduce dalla New York Fashion Week. La sua felicità più grande, però, è tornare nel Bel Paese.