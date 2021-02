Elisabetta Canalis ha fatto il vaccino anti Covid: 'Finalmente riabbraccerò mia madre'

Elisabetta Canalis, senza alcun timore, ha fatto il vaccino anti Covid. Il piano vaccinale negli Usa corre, la 42enne a Los Angeles si è fatta iniettare il siero contro il Coronavirus di Moderna, ha fatto anche il richiamo. Nelle sue IG Stories fa vedere tutto nei video condivisi e sottolinea: “Finalmente riabbraccerò mia madre”.

“Finalmente questo giorno è arrivato, non solo il vaccino, ma anche il richiamo è stato fatto - scrive l’ex velina di Striscia la Notizia - Sono grata a questo Paese per avermi dato la possibilità di vaccinarmi, la prossima settimana finalmente potrò riabbracciare mia madre”.

La bella mora, felicemente sposata con Brian Perri e mamma di Skyler Eva, 5 anni, poi si rammarica perché avrebbe voluto che fosse stata la mamma a essere vaccinata prima di lei: sembra quasi tiri una piccola frecciatina all’Italia per i ritardi che si sono verificati nel programma vaccinale della popolazione. “Preferirei che mia mamma potesse essere qui al mio posto in questo momento”, sottolinea Elisabetta.

Ora la showgirl e modella si sente serena: potrà prendere l’aereo e volare in Sardegna, stare nuovamente con i suoi cari, senza i timori per la pandemia, ancora in corso. E’ davvero al colmo della gioia perché il suo ‘isolamento’ ormai le pesava moltissimo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/2/2021.