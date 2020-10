Elisabetta Gregoraci gela Pierpaolo Pretelli. Tiene a freno le avances dell’ex velino 30enne e confessa: “Ho un amore fuori dalla Casa del GF Vip”. La showgirl lascia tutti di sasso: lei stessa definisce la sua rivelazione una vera e propria “bomba”.

Elisabetta vuole mettere a tacere il polverone che si è creato per la sua vicinanza intima con Pretelli. Mentre nella Casa si gioca tutti insieme, Pierpaolo cerca di avvicinarsi a lei, di abbracciarla, baciarla, bisognoso del continuo contatto fisico. Il tentativo viene immediatamente fermato dalla calabrese 40enne. La Gregoraci perentoria gli dice: “Non abbracciarmi che poi da casa pensano che siamo in flirt. Non abbiamo nessun flirt, io sono innamorata fuori dalla Casa”.

VIDEO

Tutti la guardano stupiti. Nessuno si aspettava una così clamorosa rivelazione riguardo la sua vita sentimentale. Elisabetta, consapevole di averla detta ‘grossa’, aggiunge: “Ecco, ho sganciato la bomba”.

La notizia di un presunto nuovo amore è inaspettata. A mettere carne a fuoco arriva Novella 2000. Secondo il settimanale Elisabetta Gregoraci sarebbe molto vicina a Mr. Rain, 29 anni. I due si sono conosciuti a Battiti Live e ora sarebbero ‘in flirt’. Lo confermerebbe anche l’aereo passato sopra la Casa con un messaggio per la showgirl, “Sei l’epicentro del mio terremoto”. “E’ per me! E’ per me!”, ha detto la Gregoraci facendo un cuore con le dita felice.

Quella frase è di una canzone di Mr. Rain, vero nome è Mattia Balardi, cantautore rapper. Il brano è "9.3". Sarà davvero lui il fortunato?

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/10/2020.