Elisabetta Gregoraci in Calabria per festeggiare i 102 anni di nonna Betta: le foto

La showgirl 43enne è arrivata a Soverato per il party dell’omonima nonna

Sul social ha condiviso tante immagini con lei: si vogliono molto bene

Elisabetta Gregoraci è volata in Calabria per festeggiare i 102 anni della nonna, che si chiama come lei.

La showgirl è tornata nella sua Soverato, in provincia di Catanzaro, per partecipare al party con cui è stata celebrata nonna Betta, che ha spento ben due candeline oltre le cento del 2021.

Elisabetta Gregoraci, 43 anni, festeggia i 102 anni dell'omonima nonna Betta

Con Eli anche gran parte della sua famiglia, a partire da papà Mario e dalla sorella Marzia.

Condividendo una serie di foto e video in cui appare insieme all’omonima nonna, davanti alla torta fatta realizzare per l’occasione, la 43enne, ex moglie di Flavio Briatore, ha scritto su Instagram: “La nonna compie 102 anni oggi, un secolo e più di vita e valori che solo i nonni ci possono dare. Grata di poter vivere questo traguardo al suo fianco. Ti amo Nonna Elisabetta”.

Tanti like e commenti da parte dei follower, ma anche di amiche famose. A partire da Caterina Balivo, che sotto al post ha scritto: “Le nonne non lasciano mai le borse, auguri, mi avete commossa”. Simona Ventura ha aggiunto: “Complimenti e auguri”.