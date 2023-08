''Come ca… state messi?'': Paola Caruso sbotta sul social e parla del problema del figlio

La showgirl Paola Caruso ha smentito con forza le voci secondo cui avrebbe fatto il provino per il Grande Fratello

In questo periodo è impegnata con la fisioterpia del figlio: non potrebbe assentarsi così a lungo

Paola Caruso è sbottata sul social dopo che qualcuno ha ipotizzato che avesse fatto il casting per la prossima edizione del Grande Fratello.

La showgirl 38enne ormai da molti mesi passa la maggior parte del suo tempo dedicando le energie al figlio Michele, 4 anni, che è stato vittima di un errore medico e ha un problema importante di mobilità alla gamba destra.

Paola Caruso, 38 anni, con il figlio Michele, 4

Così in una Instagram Story ha sfogato la sua rabbia, sottolineando che passa le giornate a prendersi cura del suo piccolo e in particolare lo accompagna due volte al dì a fare fisioterapia, cosa molto importante in questo momento, dopo una delicata operazione subita all’inizio dell’estate.

“Secondo la scienza di alcuni sfigati (che nemmeno conosco), io avrei tempo di fare casting, quando seguo mio figlio due volte al giorno per fare fisioterapia”, ha scritto sulla nota piattaforma di condivisione online.

“Sfi*aggine infinta”, ha aggiunto.

“Penso a cercare di far guarire mio figlio, non a fare show al GF. Ma come ca**o state messi”, ha concluso.

Pochi giorni fa Paola, calabrese di nascita ma lombarda d’adozine, ha pubblicato su Instagram alcune immagini di Michele in cui il bambino appare col tutore.

Tra i commenti sotto al post sono apparsi anche alcuni interventi di genitori che stanno affrontando problemi simili. A una mamma Paola ha risposto: “Mi dispiace da morire solo chi passa queste sofferenza può capire io sto sperando che tutto passi e che rimanga solo un brutto ricordo un bacio a e a tuo figlio”.

A un’altra donna che le chiedeva come mai Michele non indossasse le scarpe ortopediche, ha invece replicato: “Lui ha sempre il tutore ma in piscina e al mare no povero figlio non potrebbe proprio camminare scivolerebbe”.