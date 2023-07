Elisabetta Gregoraci racconta come ha conosciuto il fidanzato Giulio Fratini: ''Era destino''

La showgirl 43enne parla dell’imprenditore 32enne a cui legata da un anno

Elisabetta Gregoraci si svela tra lavoro e privato sulle pagine di Chi, che le regala la copertina del settimanale. Per la prima volta racconta come ha conosciuto il fidanzato Giulio Fratini, a cui legata da un anno. “Era destino”, confessa la showgirl 43enne.

Quando le paparazzate con il toscano sono uscite sui giornali, la calabrese ha deciso di uscire allo scoperto con il suo nuovo amore. Per la prima volta, dopo il divorzio con Flavio Briatore, Elisabetta ha reso pubblica la sua relazione sentimentale con un altro uomo. “L’ho dovuto fare perché sono uscite delle nostre foto insieme e non volevo che mio figlio leggesse cose sbagliate: ho parlato di Giulio per evitare che lo facessero altri”, chiarisce.

La Gregoraci ha conosciuto Fratini in treno: “Sì, mi ha aiutato a scaricare le valigie. Poi mi ha scritto un bellissimo messaggio nella posta privata di Instagram che, però, si è perso fra i tanti che mi arrivano: non ero riuscita a leggerlo. Per fortuna, dopo due anni ci siamo rivisti. Era destino”.

L’aver avuto accanto così a lungo un uomo così in vista come Briatore forse è pesato quando il matrimonio con il 73enne è finito: “E’ più che un uomo in vista, lui è Flavio Briatore: uno che riempie le pagine dei giornali, una figura imponente. E per me importante: dopo di lui gli uomini avevano paura ad avvicinarsi a me, pensavano che fossimo ancora sposati!”.

Con l’ex da cui ha avuto Nathan Falco, 13 anni, ha conservato un ottimo rapporto. Ma ora c’è Giulio. E chissà se magari arriveranno le nozze. Elisabetta non si è mai sentita solo un oggetto del desiderio per l’universo maschile. “E’ strano: tutti gli uomini che ho avuto mi hanno sempre fatto sentire una donna da sposare, ogni relazione che ho avuto è stata importante. Non penso di essere la donna di una sera e sono felice che gli uomini ai quali sono stata legata mi abbiano vista come la donna della vita. Penso di essere sexy, ma anche materna, matura: una donna che trasmette un senso di stabilità”, precisa. E sottolinea: “A me comunque piace avere storie serie”.