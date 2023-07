Ilary Blasi e lo statuario fidanzato tedesco sempre più innamorati: con Bastian vacanza d'amore in Brasile

Non c’è alcuna crisi tra la conduttrice e Muller: la 42enne è volata a Rio De Janeiro insieme a lui

Era abbastanza prevedibile, eppure già si era gridato alla crisi insanabile. Ilary Blasi non è volata in Brasile da sola, come si era vociferato. La conduttrice a Rio De Janeiro si sta godendo una splendida vacanza d’amore con lo statuario fidanzato tedesco 36enne. Finalmente il mistero è svelato: sul suo profilo social arriva la foto insieme Bastian. Lei e Muller sono sempre più innamorati.

Ilary sorride di gusto dolcemente appoggiata all’aitante imprenditore. Anche lui è raggiante. Alle loro spalle un panorama incredibile della città dall’alto. I due sono in cima al Pan di Zucchero, uno dei posti più incredibili di Rio: hanno raggiunto la vetta del colle alto 396 metri con la funivia e si godono lo splendido tramonto.

Finora la Blasi aveva condiviso sul suo account Instagram solo foto che la ritraevano bella e sensuale da sola. Non aveva mai taggato Bastian. Anche nel condividere brevi video riguardanti una cena romantica, aveva lasciato a chi la osservava insinuarsi il dubbio che lui non fosse lì con lei.

Tutto smentito dallo scatto a due. E’ stato Muller a farle da fotografo, immortalandola così nel suo massimo splendore. Ironica, a volte persino troppo sarcastica, Ilary deve essersi fatta grasse risate nel leggere via web le notizia che la volevano già nuovamente single.

L’amore con Bastian va a gonfie vele. La 42enne e il tedesco proseguono la loro relazione e visitano un’altra città insieme. Da quando si sono legati, hanno viaggiato a più non posso. Fanno tappa in Brasile, mentre i tre figli della Blasi sono con papà Francesco Totti negli Usa. Al ritorno si vedrà, forse lei lo porterà nell’amatissima Sabaudia o forse no. Finita l’Isola, che, stando ai gossip non sarà confermata nel 2024, l’ex Letterina ha tempo libero da vendere: può davvero dedicarsi totalmente all’uomo che pare averle ridato la giusta serenità.