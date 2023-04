Elisabetta Gregoraci rivela cos'è successo al ladro che era entrato in casa sua per rubare: ''Ora giace in…''

La showgirl 43enne ripercorre il brutto episodio accadutole nel giugno del 2021

Lo racconta ai follower a cui ha chiesto di rivelarle le loro paure

Elisabetta Gregoraci chiede ai suoi follower di rivelarle le loro più grandi paure sul social. Lei legge e risponde, così la 43enne torna a parlare del ladro che nel giugno del 2021 era entrato nella sua casa a Monte Carlo per rubare. La showgirl 43enne confessa cos'è successo al furfante: “Ora giace in galera”.

“Ladri, ladri, maledetti ladri - esordisce la calabrese - Non so se ricordate un paio di anni fa mi è successa la stessa cosa: ho avuto i ladri in casa”. Replica a chi le ha svelato di aver subito un furto nella propria abitazione durante le vacanze pasquali appena passate.

“E’ stata un’esperienza terribile per noi: Nathan, la tata, che eravamo in casa… - continua la Gregoraci - Sono molto fiera di me e di come siano andate le cose, perché siamo riusciti ad affrontare questo ladro nel migliore dei modi e mio figlio ha prontamente chiamato la Polizia. E il ladro adesso giace in galera!”.

Elisabetta quando le era accaduto il bruttissimo episodio, sui social aveva denunciato tutto parlando della sua giornata terrificante. Si era trovata faccia a faccia con il malfattore. “Ho inseguito il ladro urlando e l'ho messo all’angolo”, aveva sottolineato soddisfatta. Nel frattempo Nathan, ora 13enne, aveva avuto la prontezza di chiamare le Forze dell’Ordine, arrivate fortunatamente dopo pochi minuti.

Parlando del figlio avuto dall'ex marito Flavio Briatore, 73 anni, Elisabetta Gregoraci, gonfiando il petto d’orgoglio, aveva detto: “Il mio campione ha protetto la sua mamma, ha protetto tutti”.