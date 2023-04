''Sono messa male in amore, forse dovrei andare a Parigi o Berlino'': Claudia Gerini confessa i suoi problemi sentimentali

L’attrice 51enne sottolinea: “A Roma in questo momento non c’è gran fermento”

Sul dating online: "Me ne hanno parlato le mie amiche di Los Angeles. Mi voglio registrare subito”

Claudia Gerini è single. A Gente l’attrice, 51 anni compiuti lo scorso 18 dicembre, confessa i problemi sentimentali che l'affliggono: “Sono messa male in amore”. Nessun ritorno di fiamma con l’ex Simon Clementi: “Ma no, figurarsi. Io dei miei ex rimango amica. Siamo usciti, ma non ci siamo rimessi assieme”. A Roma non trova alcuno che le piaccia. “Forse dovrei andare a Parigi o Berlino”, sottolinea.

“Lo scriva: la Gerini è messa male in amore - rivela Claudia al settimanale - Non c’è nessuno che mi piace. A Roma in questo momento non c’è gran fermento. Sarà quello? Forse bisogna andare a Berlino o a Parigi? Forse in Texas, qualche bel cowboy vecchia maniera…”. Quando le si parla del dating online, facendo riferimento a Raya, la app americana solo su invito per fissare appuntamenti tra famosi, Claudia dice ironica: “Me ne hanno parlato le mie amiche di Los Angeles. Ora devo capire come funziona. Mi voglio registrare subito”.

Il 2 maggio uscirà il suo primo libro, “Se chiudo gli occhi. Vita, amori e passioni di una pragmatica sognatrice”, edito da Piemme, in cui si racconta. La Gerini nel volume di sé dice: “Io sono come un cavallo di razza, bisogna sapermi domare, addomesticare, farmi correre libera, ma anche tenermi, in equilibrio di libertà e presenza”.

“Ho usato la metafora del cavallo perché sono Sagittario. A me piace essere libera, viaggiare. E poi faccio un tipo di lavoro per cui incontro molte persone. Devo avere vicino un uomo che capisca questo mio bisogno di indipendenza e di libertà, ma che poi, quando stiamo assieme, sappia il fatto suo - spiega - Un uomo con personalità, che non lasci decidere solo me. Odio quelli del ‘facciamo come vuoi tu, amore’. A me piace il ‘facciamo come vogliamo noi due’”.

L’artista rimane fiduciosa sugli affari di cuore: “L’amore è una entità che si presenta quando vuole lui. Non possiamo sapere quando si farà vedere. E io sono certa che prima o poi incontrerò un uomo con cui fare ancora un pezzo di strada assieme. Certo, ci vuole anche cu*o!”.

Su di lei che ha superato i 50 anni Claudia rivela: “Mi sento bene, in forma, energica. Sto sempre in lotta con qualche chilo in più o in meno. La mia natura ha rimandato ancora per qualche anno il momento della menopausa, ma prima o poi dovrò farci i conti. Ed è bello sapere che ci sono farmaci e fitoterapia che ci possono aiutare”.

“Se potessi fermare il tempo, mi fermerei ai 50 - aggiunge la Gerini - La testa funziona, ho tutti gli strumenti affinati, ho esperienza, mi sono fatta male, ma ora so cosa voglio e cosa no. E’ un’età di grande consapevolezza, ma ho ancora voglia di mettermi in gioco. La sicurezza che ho ora, a 30 anni non l’avevo. E poi ho imparato a fidarmi del mio istinto, cosa che prima non facevo. In molti momenti della nostra vita dobbiamo decidere le cose in un attimo, in punta di dita, come se stare in un film o no. Fino ad ora mi è sempre andata bene”.