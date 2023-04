Il vincitore della prima edizione di 'Amici' ha cambiato completamente vita: ecco che lavoro fa oggi

Dennis Fantina, 46 anni, lo confessa in tv a Oggi è un altro giorno

Al talent ha trionfato nel 2002, ha partecipato anche a The Voice e Tale e Quale Show senza trovare il successo

Dennis Fantina, il vincitore della prima edizione di Amici, non ha trovato il successo come cantante e così ha cambiato completamente vita. A Oggi è un altro giorno, ospite di Serena Bortone, confessa che lavoro fa oggi: il barista.

Il 46enne ha trionfato al talent show di Maria De Filippi nel 2002, negli anni ha partecipato anche a The Voice, Tale e Quale Show, All Together Now. Non ha mai, però, trovato il successo discografico, non si è mai affermato stabilmente sul mercato. Quindi ha decisamente virato da un’altra parte.

Fantina, 20 anni di carriera alle spalle, dopo aver perso il supporto di Radio Italia per produrre i suoi brani, nel 2009 ha dovuto fare altre scelte per riuscire a guadagnare dei soldi. “Ad un certo punto è finito tutto, mi sono ritrovato senza lavoro. Avevo appena aperto un mutuo e avevo una famiglia, non potevo stare lì ad aspettare che arrivasse un produttore”, spiega in tv.

Dennis sulla sua nuova professione chiarisce: “Oggi collaboro con un mio amico che ha aperto un bar, quando non lavoro faccio questo. Per me l’importante è essere umili e dignitosi, non ruota tutto attorno al mondo dello spettacolo”.

Padre di due bimbi, Fantina anche a Michelle Hunziker nel 2019, proprio a All Together Now, aveva rivelato: “Al momento sono disoccupato. Sopravvivo con la musica per quanto è possibile. Sono qui perché la musica è sicuramente la mia vita però anche due soldi in tasca non è che mi farebbero poi così schifo”.