Elisabetta Gregoraci dopo la fine di Mad In Italy si regala una super vacanza a Miami col figlio Nathan Falco: guarda

La showgirl è volata nella famosa cittadina della Florida col suo ragazzo che sta per compiere 14 anni

La calabrese 44enne si prende una pausa dagli impegni con l’amore più grande della sua vita

Elisabetta Gregoraci si prende una pausa con l’amore più grande della sua vita. Non è volata via dall’Italia con il fidanzato Giulio Fratini. Dopo la fine di Mad In Italy si regala una super vacanza a Miami col figlio Nathan Falco. La showgirl è volata nella famosa cittadina della Florida col suo ragazzo che sta per compiere 14 anni: spegnerà le candeline il prossimo 19 marzo.

Elisabetta Gregoraci dopo la fine di Mad In Italy si regala una super vacanza a Miami col figlio Nathan Falco

La 44enne calabrese sul suo profilo Instagram pubblica alcune foto che la ritraggono con Nathan negli States. “Buongiorno Miami”, scrive, taggando anche il figlio. Ormai l’adolescente è più alto di lei. I follower commentano stupiti: “Quanto è cresciuto!”.

La showgirl è volata nella famosa cittadina della Florida col suo ragazzo che sta per compiere 14 anni ed è già più alto di lei

I due si rilassano tra capatine in spiaggia, approfittando del bel sole e del caldo, gita in motoscafo e spuntini golosi al ristorante. La Gregoraci e il figlio passeggiano molto, hanno grande complicità. Quando lei cerca di riprendere un iguana gigante in giardino, lui le fa gli scherzi. Lo racconta nelle IG Stories.

L'ex 'vippona' del GF è felice

Nathan Falco è la gioia più grande di Eli. A Gente qualche tempo fa, parlando del ragazzino, ha detto: “A volte è un po’ chiuso e un po’ scontroso. Sia con me e sia con Flavio, suo padre, ha complicità, confronto e dialogo. Cerco di essere una mamma amica, gli insegno il rispetto verso gli altri e l’amore per ciò che fa, studi in primis. Anche mia madre era così con me: tendere a lei me la fa sentire vicina. Con Nathan parliamo senza tabù di scuola, sport, ma anche di sesso e di ragazze. Sinceramente è buffo: a volte dice che non capisco le dinamiche, che sono una vecchietta…”.

In spiaggia si fa immortalare dal ragazzino splendida in bikini

Per il bene del figlio ha conservato un ottimo rapporto con l’ex marito Flavio Briatore: “E’ un pilastro della mia vita come io lo sono per lui. Forse può sembrare un legame anomalo, ma penso sia giusto così quando si condivide un progetto importante. Nathan ci vede insieme, l’uno al fianco dell’altra nelle cose fondamentali, ci vive nella quotidianità e questo gli dà serenità”.