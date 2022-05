Elisabetta Gregoraci commossa alla prima comunione del nipote Gabriel: foto

Elisabetta Gregoraci trascorre una giornata densa di emozioni. La showgirl 42enne, bellissima con il suo tailleur rosa pesca con la gonna a pieghe sotto il ginocchio e sandali dorati ai piedi, è commossa alla prima comunione del nipote Gabriel, uno dei due figli della sorella Marzia. Partecipa alla cerimonia con grande trasporto, poi al piccolino dedica un tenero post accompagnato da tante foto in famiglia.

“La comunione di Gabriel, un momento importante nella vita di un giovane uomo, tanti auguri mio adorato nipotino che Dio benedica tutti i tuoi passi”, scrive l’ex moglie di Flavio Briatore. “Grazie zia Ely, perché accompagni sempre tutti i suoi passi”, replica la sorella della calabrese.

La Gregoraci ha un rapporto intenso e unico con Marzia e i suoi bambini. Classe 1982, la minore, di soli due anni più piccola, è cresciuta in perfetta sintonia con l’ex gieffina vip: a unirle ancora di più anche la prematura scomparsa della madre, Melina, deceduta a causa di un tumore il 29 giugno 2011. Sposata da anni con Antonio Scaramuzzino, di professione Responsabile Scientifico presso InRete, Marzia ha due figli: Gabriel e Ginevra.

Elisabetta per i due bambini è una presenza fissa e costante. Anche Nathan Falco, 12 anni, adora i cuginetti da cui corre appena è possibile. Anche alla comunione, in un giorno così importante e unico per Gabriel, il piccolo Briatore non poteva mancare.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/5/2022.