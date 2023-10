Elisabetta Gregoraci riappare sui social con le lacrime agli occhi, ancora provata dal grave lutto: le sue parole

La showgirl è volata in Kenya, in Africa, dal figlio Nathan Falco e l’ex marito Flavio Briatore

Elisabetta Gregoraci è ancora devastata dalla morte dell’adorata nonna che aveva il suo stesso nome. La donna è scomparsa venerdì scorso, 27 ottobre: aveva 102 anni. La showgirl 43enne le era attaccatissima, ma, pur con un grande dolore nel cuore, cerca di farsi forza. Riappare sui social con le lacrime agli occhi, ancora provata dal grave lutto e aggiorna i follower dopo alcuni giorni di pausa per ritagliarsi un momento solo suo.

“Ciao ragazzi, ciao ragazze, come state? Erano un po' di giorni che non mi vedevate e sentivate, come la maggior parte di voi sa, ho passato dei giorni in cui ero veramente molto triste - confida la calabrese - Però faccio questo messaggio per ringraziarvi perché sono stata inondata di messaggi d’amore di persone che mi hanno fatto sentire la loro vicinanza e mi hanno veramente coccolata in un momento così triste per me e per la mia famiglia. Come dico sempre non è così scontato che accada questo. E vi diro di più. Ci sono state tante persone che non immaginavo, perché erano un pochino più distanti da me, ma che in realtà si sono fatte non solo vive, ma mi hanno fatto sentire la loro presenza, il loro calore e la loro vicinanza. Grazie di cuore”.

E’ al caldo per cercare di riprendersi, accanto alla sua famiglia: al figlio 13enne e all’ex marito Flavio Briatore. E’ volata dai due in Kenya, in Africa. “Adesso ho raggiunto mio figlio Nathan, perché c’è il break scuola, per passare qualche giorno con lui e poi tornare a casa. Io e la mia famiglia volevano ringraziarvi per tutto quello che avete fatto per noi. La nonna sarà felice…”, conclude Eli con la voce rotta e gli occhi lucidi.

“Avrei tanto voluto che questo giorno non arrivasse mai, ho sperato e pregato tanto. Purtroppo oggi la mia adorata Nonna Elisabetta ci ha lasciato. Il mio cuore è pieno di tristezza e dolore...mi mancheranno le nostre chiacchierate e i suoi preziosi consigli, i suoi abbracci, il suo sorriso e l’amore che ha sempre dato a tutte le persone che le stavano vicine”, ha scritto la Gregoraci nel lungo post in cui aveva annunciato il decesso di nonna Elisabetta.