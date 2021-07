Elisabetta Gregoraci svela il segreto del suo fisico perfetto a 41 anni. Alta 175 centimetri, longilinea, tonica e muscolosa, la showgirl ha il corpo di una ventenne. A Gente rivela come fa a essere così in forma.

“Ringrazio Madre Natura, mio padre Mario che sin da piccola mi ha fatto fare karate, disciplina molto formativa della quale oggi sono cintura nera e insegnante, e di un metabolismo veloce, da ragazzina anche se adesso le primavere sono 41”, sottolinea l’ex moglie di Flavio Briatore.

La mora calabrese poi svela: “Mangio parecchio, sono una golosona, ma brucio in fretta. Appena posso mi alleno, corro e faccio esercizi in palestra, cercando di non lavorare troppo sugli addominali, altrimenti i miei esplodono”. Il ventre è piatto e con i muscoli in vista già così.

Elisabetta ripensa a quando in gravidanza, aspettando il figlio, che oggi ha 11 anni, era aumentata molto con il peso: “Quando ero incinta di Nathan Falco sono aumentata di ventisei chili: avevo un siluro al posto del ventre, i seni avevano raggiunto taglie mai più esplorate: la sesta! Mi fa tenerezza riguardare quelle foto, in tanta abbondanza mi piacevo, ero felice del periodo che vivevo. E vi garantisco che, pochi mesi dopo il parto, partii per le vacanze con la valigia piena di bikini: anche in quel momento il due pezzi era un mio alleato di benessere”.

A proposito di costumi, l’ex gieffina vip rivela quelli che preferisce: “Io adoro il modello a triangolo, che esalta la mia seconda piena di seno, dico sì alla mutandina brasiliana, che segue bene il profilo delle curve, ma non è volgare. E se devo scegliere una fattura che mi riporta indietro con la memoria e accarezza i miei ricordi di ragazzina, scelgo le creazioni crochet, ossia all’uncinetto”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/7/2021.