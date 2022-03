Elisabetta Gregoraci: 'Sto male, ho gli incubi la notte, non riesco a dormire perché...'

Elisabetta Gregoraci, di solito sempre sorridente e positiva sul social, stavolta non ce la fa. La showgirl 42enne condivide con i fan delle sue IG Stories il momento no. “Sto male - confessa- ho gli incubi la notte, non riesco a dormire”. L’ex moglie di Flavio Briatore è spaventata, atterrita, dal conflitto tra Ucraina e Russia.

Eli si mette a nudo, con il volto rabbuiato dagli eventi agghiaccianti che stanno accadendo, spiega: “Vi dico la verità, mi vedere sempre sorridente e positiva, è giusto che sia così, però, devo essere sincera, sono giornate in cui sono ‘down’, sono molto preoccupata”.

“Tutte queste immagini della guerra, dei bambini, di questa gente che sta soffrendo, mi hanno destabilizzato - continua la Gregoraci - sto male, ho gli incubi la notte, non riesco a dormire. Stiamo cercando di aiutare questa popolazione che sta soffrendo così tanto in tutti i modi possibili e immaginabili, però, veramente, questa cosa mi ha terribilmente colpita e sto passando delle giornate in cui sto molto male”.

Poi fa un appello rivolto a tutti: “Bisogna aiutare, l’unione fa la forza, dare sostegno: fatelo in tutti i modi, comprando ciò di cui hanno bisogno, cercando di mandare loro più cose possibili e speriamo che questa situazione terribile possa finire al più presto”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/3/2022.